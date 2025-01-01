Скільки коштують яйця на ринках у Луцьку
Сьогодні, 17:09
У Луцьку на ринках можна придбати як фабричні, так і домашні курячі яйця. Продають їх переважно поштучно або десятками. Вартість залежить від походження та розміру.
Журналісти ВСН відвідали ринки у Луцьку, поспілкувалися з продавцями, аби дізнатись скільки коштують яйця.
Ще на початку жовтня продавці попереджали, що з настанням холодів ціни на яйця зростатимуть — особливо на домашні.
Фабричні яйця на Варшавському ринку коштують від 67 до 80 гривень за десяток. Вони мають стандартний розмір, рівномірну форму та маркування, надходять із птахофабрик і зазвичай продаються дешевше.
Домашні яйця — дорожчі, від 80 до 100 гривень за десяток. Їх вважають більш натуральними, з яскравішим жовтком і щільнішою шкаралупою. На Північному ринку трапляються пропозиції навіть по 120 гривень за десяток.
Загалом, ціни на яйця у Луцьку залишаються високими, а попит на домашню продукцію стабільним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Журналісти ВСН відвідали ринки у Луцьку, поспілкувалися з продавцями, аби дізнатись скільки коштують яйця.
Ще на початку жовтня продавці попереджали, що з настанням холодів ціни на яйця зростатимуть — особливо на домашні.
Фабричні яйця на Варшавському ринку коштують від 67 до 80 гривень за десяток. Вони мають стандартний розмір, рівномірну форму та маркування, надходять із птахофабрик і зазвичай продаються дешевше.
Домашні яйця — дорожчі, від 80 до 100 гривень за десяток. Їх вважають більш натуральними, з яскравішим жовтком і щільнішою шкаралупою. На Північному ринку трапляються пропозиції навіть по 120 гривень за десяток.
Загалом, ціни на яйця у Луцьку залишаються високими, а попит на домашню продукцію стабільним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи відкриється у Луцьку стриптиз-клуб?
Сьогодні, 17:55
Скільки коштують яйця на ринках у Луцьку
Сьогодні, 17:09
Назвали найкумедніші назви сіл на Волині
Сьогодні, 16:03
Наступного тижня у Луцьку оголосять переможців Бюджету участі
Сьогодні, 15:16
Скільки коштують нові та вживані генератори на Волині: огляд цін
Сьогодні, 14:18