Скільки коштують яйця на ринках у Луцьку





Журналісти



Ще на початку жовтня продавці попереджали, що з настанням холодів ціни на яйця зростатимуть — особливо на домашні.



Фабричні яйця на Варшавському ринку коштують від 67 до 80 гривень за десяток. Вони мають стандартний розмір, рівномірну форму та маркування, надходять із птахофабрик і зазвичай продаються дешевше.



Домашні яйця — дорожчі, від 80 до 100 гривень за десяток. Їх вважають більш натуральними, з яскравішим жовтком і щільнішою шкаралупою. На Північному ринку трапляються пропозиції навіть по 120 гривень за десяток.



Загалом, ціни на яйця у Луцьку залишаються високими, а попит на домашню продукцію стабільним.

