Скільки коштують яйця на ринках у Луцьку

Скільки коштують яйця на ринках у Луцьку
У Луцьку на ринках можна придбати як фабричні, так і домашні курячі яйця. Продають їх переважно поштучно або десятками. Вартість залежить від походження та розміру.

Журналісти ВСН відвідали ринки у Луцьку, поспілкувалися з продавцями, аби дізнатись скільки коштують яйця.

Ще на початку жовтня продавці попереджали, що з настанням холодів ціни на яйця зростатимуть — особливо на домашні.

Фабричні яйця на Варшавському ринку коштують від 67 до 80 гривень за десяток. Вони мають стандартний розмір, рівномірну форму та маркування, надходять із птахофабрик і зазвичай продаються дешевше.

Домашні яйця — дорожчі, від 80 до 100 гривень за десяток. Їх вважають більш натуральними, з яскравішим жовтком і щільнішою шкаралупою. На Північному ринку трапляються пропозиції навіть по 120 гривень за десяток.

Загалом, ціни на яйця у Луцьку залишаються високими, а попит на домашню продукцію стабільним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: продукти, ринок, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи відкриється у Луцьку стриптиз-клуб?
Сьогодні, 17:55
Скільки коштують яйця на ринках у Луцьку
Сьогодні, 17:09
Назвали найкумедніші назви сіл на Волині
Сьогодні, 16:03
Наступного тижня у Луцьку оголосять переможців Бюджету участі
Сьогодні, 15:16
Скільки коштують нові та вживані генератори на Волині: огляд цін
Сьогодні, 14:18
Медіа
відео
1/8