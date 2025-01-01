Наступного тижня у Луцьку оголосять переможців Бюджету участі





Про це у коментарі власкору Борис Смаль.



"Конкурс "Бюджету участі" проведено. Уже є переможці. Думаю, їх оголосять офіційно наступного тижня. Максимальна сума на один проєкт не має перевищувати 250 тисяч гривень", - сказав Борис Смаль.



Зазначимо, що конкурс у форматі "Бюджет участі 4.5.0." стартував 1 вересня.



Для прискорення нашої перемоги над російським агресором, теми проєктів громадського бюджету можуть бути спрямовані виключно на:



- 1. Підтримку сил безпеки й оборони України;



- 2. Забезпечення функціонування цивільної інфраструктури та підтримку цивільного населення в умовах воєнного часу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступного тижня у Луцьку оголосять переможців Бюджету участі.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомив директор департаменту економічної політики Луцької міськради"Конкурс "Бюджету участі" проведено. Уже є переможці. Думаю, їх оголосять офіційно наступного тижня. Максимальна сума на один проєкт не має перевищувати 250 тисяч гривень", - сказав Борис Смаль.Зазначимо, що конкурс у форматі "Бюджет участі 4.5.0." стартував 1 вересня.Для прискорення нашої перемоги над російським агресором, теми проєктів громадського бюджету можуть бути спрямовані виключно на:- 1. Підтримку сил безпеки й оборони України;- 2. Забезпечення функціонування цивільної інфраструктури та підтримку цивільного населення в умовах воєнного часу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію