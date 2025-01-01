Наступного тижня у Луцьку оголосять переможців Бюджету участі

Наступного тижня у Луцьку оголосять переможців Бюджету участі
Наступного тижня у Луцьку оголосять переможців Бюджету участі.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомив директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.

"Конкурс "Бюджету участі" проведено. Уже є переможці. Думаю, їх оголосять офіційно наступного тижня. Максимальна сума на один проєкт не має перевищувати 250 тисяч гривень", - сказав Борис Смаль.

Зазначимо, що конкурс у форматі "Бюджет участі 4.5.0." стартував 1 вересня.

Для прискорення нашої перемоги над російським агресором, теми проєктів громадського бюджету можуть бути спрямовані виключно на:

- 1. Підтримку сил безпеки й оборони України;

- 2. Забезпечення функціонування цивільної інфраструктури та підтримку цивільного населення в умовах воєнного часу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцькрада, Бюджет участі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали найкумедніші назви сіл на Волині
Сьогодні, 16:03
Наступного тижня у Луцьку оголосять переможців Бюджету участі
Сьогодні, 15:16
Скільки коштують нові та вживані генератори на Волині: огляд цін
Сьогодні, 14:18
У Луцьку розбудовують систему відеоспостереження: нові локації
Сьогодні, 13:12
У Луцьку жінка проігнорувала кортеж із загиблим: пройшлася просто перед колоною «На щиті»
Сьогодні, 12:14
Медіа
відео
1/8