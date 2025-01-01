Наступного тижня у Луцьку оголосять переможців Бюджету участі
Сьогодні, 15:16
Наступного тижня у Луцьку оголосять переможців Бюджету участі.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" повідомив директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
"Конкурс "Бюджету участі" проведено. Уже є переможці. Думаю, їх оголосять офіційно наступного тижня. Максимальна сума на один проєкт не має перевищувати 250 тисяч гривень", - сказав Борис Смаль.
Зазначимо, що конкурс у форматі "Бюджет участі 4.5.0." стартував 1 вересня.
Для прискорення нашої перемоги над російським агресором, теми проєктів громадського бюджету можуть бути спрямовані виключно на:
- 1. Підтримку сил безпеки й оборони України;
- 2. Забезпечення функціонування цивільної інфраструктури та підтримку цивільного населення в умовах воєнного часу.
