У Луцьку розбудовують систему відеоспостереження: нові локації
Сьогодні, 13:12
На проспектах Соборності та Молоді у Луцьку в межах проєкту «Безпечне місто» хочуть встановити нові камери відеоспостереження: дві записувальні відеокамери, 67 оглядових і 14 номерних.
Торги на нове будівництво зі встановленням камер відеоспостереження на проспектах Соборності та Молоді оголосив департамент муніципальної варти Луцької міської ради. Пропозиції учасників приймають до 27 листопада. Очікувана вартість – 5 711 941 грн, передають Волинські новини.
Як вказано в супровідній документації, система відеоспостереження має забезпечувати зовнішнє оглядове відеоспостереження; трансляцію потоків відеозображення у реальному часі з відеокамер до робочого місця операторів і загальнообласної Сloud-платформи збору та накопичення відеоданих; локальне зберігання інформації на карті пам’яті; автоматичну синхронізацію локальних відеоданих з архівом збору та накопичення відеоданих; можливість гнучкого централізованого управління мережевою інфраструктурою; автоматичне розпізнавання автомобільних номерних знаків незалежно від періоду доби; перетин умовних ліній; скупчення транспортних засобів та людей; вхід та вихід з визначеної віртуальної ділянки; виявлення об'єктів як-от припарковані автомобілі, габаритні предмети тощо.
Камери відеоспостереження мають встановити на наступних локаціях:
- кільце на розі вул. Захисників України, вул. Яремчука Назарія, просп. Відродження та просп. Соборності;
- перехрестя просп. Соборності та просп. Молоді;
- просп. Молоді (біля будинку №21а);
- просп. Молоді (дитячий майданчик);
- просп. Молоді (біля будинку №7);
- перехрестя вул. Воїнів-афганців та просп. Соборності;
- просп. Соборності (біля будинку №37);
- Палац урочистий подій;
- просп. Соборності (біля будинку №5);
- просп. Соборності (біля будинку №6);
- просп. Соборності (біля будинку №22);
- перехрестя просп. Соборності та вул. Кравчука;
- кільце на розі вул. Карпенка-Карого та вул. Конякіна;
- з’їзд з просп. Соборності на вул. Карпенка-Карого (заправка Укр-Петроль);
- міст через залізничний переїзд на просп. Перемоги (роботизована камера);
- вул. Карпенка-Карого (біля Варшавського ринку);
- вул. Кравчука (біля Варшавського ринку);
- вул. Кравчука (сквер біля школи №26).
Загалом на зазначених локаціях встановлять дві записувальні відеокамери, 67 оглядових і 14 номерних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Торги на нове будівництво зі встановленням камер відеоспостереження на проспектах Соборності та Молоді оголосив департамент муніципальної варти Луцької міської ради. Пропозиції учасників приймають до 27 листопада. Очікувана вартість – 5 711 941 грн, передають Волинські новини.
Як вказано в супровідній документації, система відеоспостереження має забезпечувати зовнішнє оглядове відеоспостереження; трансляцію потоків відеозображення у реальному часі з відеокамер до робочого місця операторів і загальнообласної Сloud-платформи збору та накопичення відеоданих; локальне зберігання інформації на карті пам’яті; автоматичну синхронізацію локальних відеоданих з архівом збору та накопичення відеоданих; можливість гнучкого централізованого управління мережевою інфраструктурою; автоматичне розпізнавання автомобільних номерних знаків незалежно від періоду доби; перетин умовних ліній; скупчення транспортних засобів та людей; вхід та вихід з визначеної віртуальної ділянки; виявлення об'єктів як-от припарковані автомобілі, габаритні предмети тощо.
Камери відеоспостереження мають встановити на наступних локаціях:
- кільце на розі вул. Захисників України, вул. Яремчука Назарія, просп. Відродження та просп. Соборності;
- перехрестя просп. Соборності та просп. Молоді;
- просп. Молоді (біля будинку №21а);
- просп. Молоді (дитячий майданчик);
- просп. Молоді (біля будинку №7);
- перехрестя вул. Воїнів-афганців та просп. Соборності;
- просп. Соборності (біля будинку №37);
- Палац урочистий подій;
- просп. Соборності (біля будинку №5);
- просп. Соборності (біля будинку №6);
- просп. Соборності (біля будинку №22);
- перехрестя просп. Соборності та вул. Кравчука;
- кільце на розі вул. Карпенка-Карого та вул. Конякіна;
- з’їзд з просп. Соборності на вул. Карпенка-Карого (заправка Укр-Петроль);
- міст через залізничний переїзд на просп. Перемоги (роботизована камера);
- вул. Карпенка-Карого (біля Варшавського ринку);
- вул. Кравчука (біля Варшавського ринку);
- вул. Кравчука (сквер біля школи №26).
Загалом на зазначених локаціях встановлять дві записувальні відеокамери, 67 оглядових і 14 номерних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку розбудовують систему відеоспостереження: нові локації
Сьогодні, 13:12
У Луцьку жінка проігнорувала кортеж із загиблим: пройшлася просто перед колоною «На щиті»
Сьогодні, 12:14
Чи очікувати магнітні бурі 15 листопада: прогноз
Сьогодні, 10:12
Уряд уже розпочав аудит всіх державних компаній, - Зеленський
Сьогодні, 09:15