У Луцьку розбудовують систему відеоспостереження: нові локації

Торги на нове будівництво зі встановленням камер відеоспостереження на проспектах Соборності та Молоді оголосив департамент муніципальної варти Луцької міської ради. Пропозиції учасників приймають до 27 листопада. Очікувана вартість – 5 711 941 грн, передають



Як вказано в супровідній документації, система відеоспостереження має забезпечувати зовнішнє оглядове відеоспостереження; трансляцію потоків відеозображення у реальному часі з відеокамер до робочого місця операторів і загальнообласної Сloud-платформи збору та накопичення відеоданих; локальне зберігання інформації на карті пам’яті; автоматичну синхронізацію локальних відеоданих з архівом збору та накопичення відеоданих; можливість гнучкого централізованого управління мережевою інфраструктурою; автоматичне розпізнавання автомобільних номерних знаків незалежно від періоду доби; перетин умовних ліній; скупчення транспортних засобів та людей; вхід та вихід з визначеної віртуальної ділянки; виявлення об'єктів як-от припарковані автомобілі, габаритні предмети тощо.



Камери відеоспостереження мають встановити на наступних локаціях:



- кільце на розі вул. Захисників України, вул. Яремчука Назарія, просп. Відродження та просп. Соборності;



- перехрестя просп. Соборності та просп. Молоді;



- просп. Молоді (біля будинку №21а);



- просп. Молоді (дитячий майданчик);



- просп. Молоді (біля будинку №7);



- перехрестя вул. Воїнів-афганців та просп. Соборності;



- просп. Соборності (біля будинку №37);



- Палац урочистий подій;



- просп. Соборності (біля будинку №5);



- просп. Соборності (біля будинку №6);



- просп. Соборності (біля будинку №22);



- перехрестя просп. Соборності та вул. Кравчука;



- кільце на розі вул. Карпенка-Карого та вул. Конякіна;



- з’їзд з просп. Соборності на вул. Карпенка-Карого (заправка Укр-Петроль);



- міст через залізничний переїзд на просп. Перемоги (роботизована камера);



- вул. Карпенка-Карого (біля Варшавського ринку);



- вул. Кравчука (біля Варшавського ринку);



- вул. Кравчука (сквер біля школи №26).



Загалом на зазначених локаціях встановлять дві записувальні відеокамери, 67 оглядових і 14 номерних.

