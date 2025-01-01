Курс валют на 15 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 15 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 15 листопада. Долар додав 3 коп. Євро злетіло на 23 коп. Польський злотий додав 6 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.

Курс долара
1 долар США — 42,06 (+3 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,88 (+23 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,56 (+6 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 15 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Чи очікувати магнітні бурі 15 листопада: прогноз
Сьогодні, 10:12
Уряд уже розпочав аудит всіх державних компаній, - Зеленський
Сьогодні, 09:15
Хто живе у найстарішому будинку Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
На Волині п'яний водій гасав під час комендантської години. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Медіа
відео
1/8