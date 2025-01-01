Курс валют на 15 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк встановив офіційний курс валют на суботу, 15 листопада. Долар додав 3 коп. Євро злетіло на 23 коп. Польський злотий додав 6 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 42,06 (+3 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,88 (+23 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,56 (+6 коп.)
