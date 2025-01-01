У Луцьку жінка проігнорувала кортеж із загиблим: пройшлася просто перед колоною «На щиті»
Сьогодні, 12:14
У Луцьку перехожа проігнорувала траурний кортеж із тілом загиблого військового.
Про це в одній з місцевих фейсбук-спільнот написала Ірина Бобко, передає "Конкурент".
«Склалася така ситуація, везли на Щиті Додому Героя. А ти... Перед самою машиною, де лежав Микола..Який захищав наш спокій перейшла дорогу, навіть не зупинившись відати шану. Що з вами не так люди? За що гинуть наші хлопці?» – обурюється жінка.
Поки громада зустрічала Героя на щиті, одна з перехожих просто перейшла дорогу перед кортежем, не зупинившись і не вшанувавши полеглого захисника.
Очевидці обурені такою поведінкою та закликають до поваги й шани до тих, хто віддав життя за нашу безпеку.
Коментарі 1
Це бидло. Бидлота на рівні тваринних інстинктів. В Луцьку, як ї скрізь, таких багато. Особливо серед так званих переселенців.
