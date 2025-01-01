У Луцьку жінка проігнорувала кортеж із загиблим: пройшлася просто перед колоною «На щиті»

У Луцьку жінка проігнорувала кортеж із загиблим: пройшлася просто перед колоною «На щиті»
У Луцьку перехожа проігнорувала траурний кортеж із тілом загиблого військового.

Про це в одній з місцевих фейсбук-спільнот написала Ірина Бобко, передає "Конкурент".

«Склалася така ситуація, везли на Щиті Додому Героя. А ти... Перед самою машиною, де лежав Микола..Який захищав наш спокій перейшла дорогу, навіть не зупинившись відати шану. Що з вами не так люди? За що гинуть наші хлопці?» – обурюється жінка.

Поки громада зустрічала Героя на щиті, одна з перехожих просто перейшла дорогу перед кортежем, не зупинившись і не вшанувавши полеглого захисника.

Очевидці обурені такою поведінкою та закликають до поваги й шани до тих, хто віддав життя за нашу безпеку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: скандал, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це бидло. Бидлота на рівні тваринних інстинктів. В Луцьку, як ї скрізь, таких багато. Особливо серед так званих переселенців.
Відповісти
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку розбудовують систему відеоспостереження: нові локації
Сьогодні, 13:12
У Луцьку жінка проігнорувала кортеж із загиблим: пройшлася просто перед колоною «На щиті»
Сьогодні, 12:14
Курс валют на 15 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Чи очікувати магнітні бурі 15 листопада: прогноз
Сьогодні, 10:12
Уряд уже розпочав аудит всіх державних компаній, - Зеленський
Сьогодні, 09:15
Медіа
відео
1/8