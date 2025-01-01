Скільки коштують нові та вживані генератори на Волині: огляд цін





На Волині вартість генераторів коливаються у надзвичайно широкому діапазоні — від кількох тисяч гривень до мільйонів. Найдоступнішими є бензинові моделі: їхня вартість стартує від 4 000 гривень.



Найчастіше це малопотужні установки, здатні забезпечити лише базові потреби — освітлення, роботу холодильника чи зарядку гаджетів. Водночас найпотужніші бензинові генератори, які можуть живити цілий будинок або невелике підприємство, коштують до 250 000 гривень.



Дорожчими, але й потужнішими є дизельні генератори. Їхні ціни починаються від 7 000 гривень за вживані або малопотужні моделі. Проте на OLX можна знайти й справжніх гігантів — промислові дизельні установки, вартість яких перевищує 8 мільйонів гривень. Такі генератори розраховані на забезпечення електроенергією великих об’єктів: заводів, логістичних центрів, лікарень.

