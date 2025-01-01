Скільки коштують нові та вживані генератори на Волині: огляд цін

Скільки коштують нові та вживані генератори на Волині: огляд цін
Через нові атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру ризик відключень світла зростає з кожним днем. У таких умовах бізнеси, фермерські господарства та звичайні домогосподарства змушені шукати способи забезпечити себе резервним живленням. Один із найпопулярніших варіантів — генератори.

Журналісти ВСН проаналізували оголошення на маркетплейсі, щоб з’ясувати, скільки на Волині коштує генератор і від чого залежить ціна.

На Волині вартість генераторів коливаються у надзвичайно широкому діапазоні — від кількох тисяч гривень до мільйонів. Найдоступнішими є бензинові моделі: їхня вартість стартує від 4 000 гривень.

Найчастіше це малопотужні установки, здатні забезпечити лише базові потреби — освітлення, роботу холодильника чи зарядку гаджетів. Водночас найпотужніші бензинові генератори, які можуть живити цілий будинок або невелике підприємство, коштують до 250 000 гривень.

Дорожчими, але й потужнішими є дизельні генератори. Їхні ціни починаються від 7 000 гривень за вживані або малопотужні моделі. Проте на OLX можна знайти й справжніх гігантів — промислові дизельні установки, вартість яких перевищує 8 мільйонів гривень. Такі генератори розраховані на забезпечення електроенергією великих об’єктів: заводів, логістичних центрів, лікарень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: генератори, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки коштують нові та вживані генератори на Волині: огляд цін
Сьогодні, 14:18
У Луцьку розбудовують систему відеоспостереження: нові локації
Сьогодні, 13:12
У Луцьку жінка проігнорувала кортеж із загиблим: пройшлася просто перед колоною «На щиті»
Сьогодні, 12:14
Курс валют на 15 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Чи очікувати магнітні бурі 15 листопада: прогноз
Сьогодні, 10:12
Медіа
відео
1/8