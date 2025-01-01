Назвали найкумедніші назви сіл на Волині





1. Кукуріки

Розташування: це село на Волині — належить до Смідинської об’єднаної громади, у Ковельському районі Волинської області.



Населення: близько 296 осіб.



Історія та археологія: За переказами, тутешні землі заселені дуже давно – є археологічні стоянки неолітичної епохи на «Панській горі» поблизу.



Легенди: За місцевими переказами, жителі Кукуріків колись були «вільними»: випасали худобу, рубали ліс, будувалися за своїм бажанням.



УПА: Під час Другої світової війни саме тут, у Кукуріках, проводилися вишколи розвідниць УПА.



Церква: У селі була церква (Святої Параскеви), але її закрили в 1950-х роках.



2. Свинарин

Розташування: село в Турійській селищній громаді, Ковельський район, Волинська область.



Населення: за переписом 2001 року — 425 осіб.



Географія: село розташоване на правому березі річки Турія.



Історія: До 2020 року село входило до Турійського району, а після адмінреформи — до Ковельського району.



Події під час війни: За переказами, у Свинаринському лісі в 1942–1943 роках були вишколи УПА, а під час звільнення села загинуло багато воїнів.



Заказник: Поблизу села – загальнозоологічний заказник «Осівський».



3. Навіз (Навоз)

Назва: іноді «Навоз».



Розташування: село в Рожищенському / Луцькому районі Волинської області.



Площа: займає площу близько 3,32 км².



Населення: близько 1085 осіб.



Географія: розташоване на річці Стир.



Карта: На супутникових картах видно, що село має доволі компактну територію.



4. Сушибаба

Розташування: село в Ковельському районі Волинської області.



Сенс назви: «Сушибаба» – сама назва викликає посмішку, але факт її використання зафіксований офіційно. Джерела не дають однозначного пояснення, звідки взялася така назва – чи то з діалекту, чи просто жартівливе топонімічне утворення.



5. Гумнище

Розташування: село в Луцькому районі, входить до Берестечківської громади.



Населення: близько 330 осіб.



Географія: розташоване на лівому березі річки Стир.



Історія: У 1906 році у селі було 39 дворів і 298 мешканців згідно з документаціями.



Адміністративно: після адміністративної реформи (2020) село увійшло до складу Берестечківської громади.



Декілька спостережень



Такі кумедні назви – не просто жарт: багато з них мають давнє походження або пов’язані з давніми людськими заняттями, родами, ландшафтними особливостями.



Населення в цих селах зазвичай невелике – це цілком типові сільські населені пункти Волині.

