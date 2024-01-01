У Луцьку відкрили misto.cafe: кримськотатарські страви, крамниця локальних брендів та авторська кава
Сьогодні, 16:00
У Луцьку відкрили misto.cafe — перше на Волині кафе суспільного впливу, що передає 80% чистого прибутку на підтримку соціальних проєктів.
Заклад розташований за адресою: вул. Богдана Хмельницького 26 (1-ий поверх) та пропонує страви волинської, кримськотатарської та сучасної європейської кухонь. А ще кавові напої від більш ніж 5 українських обсмажувальників та кава Джезва — та що в турці, тільки краще.
Зокрема в меню:
- трушні кримські мʼясні та сирні чібереки;
- волинський теремнівський паштет із соусом та цибулевим мармеладом;
- салати та паста на будь-який смак;
- сніданки цілий день, власна солодка та солона випічка;
- авторська карта алкогольних коктейлів та безалкогольних напоїв.
Перший час кафе працює у тестовому режимі зі скороченим меню, а з 16 вересня запрацює на повну і подаватиме розширене меню.
Графік роботи:
4 вересня з 12:00 до 21:00.
5 — 15 вересня з 10:00 до 21:00.
З 16 вересня:
понеділок – четвер з 7:00 до 22:00
пʼятниця – неділя з 7:00 - 23:00.
«Сподіваюсь, що лучанам і гостям міста сподобається все, що ми зробили. І ми будемо бачити повне кафе людей, які примружують очі і кажуть «м-м-м» від наших страв і напоїв», — Сергій Капацина, керівник консалтингової компанії «ХОРС», що забезпечує операційну діяльність misto.cafe.
Крамничка та події
Окрім смачної їжі та напоїв, в misto.cafe є ще крамничка та подієвий майданчик. Особливістю крамнички є те, що тут представлені роботи виключно локальних виробників, а також сувенірна продукція (мерч) Луцька. Серед них – товари для дому від Mr.Scrubber, Levan Home, Ряба Вош, а також елементи одягу від USUAL, KateLab та WHUN та інші.
Подієвий майданчик розпочне свою роботу згодом, інформацію про це повідомлять на сайті та в соцмережах закладу.
Суспільний вплив
misto.cafe спрямовує 80% чистого прибутку на підтримку громадських ініціатив у місті. Заклад відкрито завдяки 100 активним українцям, які зробили внесок по 80 000 гривень для старту проєкту і стали співзасновниками ГО «Місто.кафе».
«Зараз можу ствердно сказати, що ідея створення кафе суспільного впливу об’єднала крутих і креативних людей. Ми разом працювали над втіленням цієї ініціативи і в результаті кафе стало не лише візуально привабливим простором, але й платформою для активізації громадськості. Я вірю, що цей простір надихатиме лучан долучатися до суспільних змін в місті, ставати активними учасниками громади, подавати свої ідеї на гранти і формувати позитивний імідж для всіх, хто підтримав цю ідею з самого початку», — каже Вадим Курилюк, голова ГО «Місто.кафе».
За концепцією, громадський сектор пропонує ідеї для розвитку міста, а співзасновники кафе на щоквартальних зборах вирішують, які проєкти отримають фінансування.
Ініціатива створення кафе суспільного впливу у Луцьку належить платформі «Алгоритм дій». Команда надихнулась громадським рестораном Urban Space 100 в Івано-Франківську і взяла за основу їхню модель – за понад дев’ять років функціонування Urban Space 100 підтримав 163 проєкти на суму понад сім мільйонів гривень.
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Заклад розташований за адресою: вул. Богдана Хмельницького 26 (1-ий поверх) та пропонує страви волинської, кримськотатарської та сучасної європейської кухонь. А ще кавові напої від більш ніж 5 українських обсмажувальників та кава Джезва — та що в турці, тільки краще.
Зокрема в меню:
- трушні кримські мʼясні та сирні чібереки;
- волинський теремнівський паштет із соусом та цибулевим мармеладом;
- салати та паста на будь-який смак;
- сніданки цілий день, власна солодка та солона випічка;
- авторська карта алкогольних коктейлів та безалкогольних напоїв.
Перший час кафе працює у тестовому режимі зі скороченим меню, а з 16 вересня запрацює на повну і подаватиме розширене меню.
Графік роботи:
4 вересня з 12:00 до 21:00.
5 — 15 вересня з 10:00 до 21:00.
З 16 вересня:
понеділок – четвер з 7:00 до 22:00
пʼятниця – неділя з 7:00 - 23:00.
«Сподіваюсь, що лучанам і гостям міста сподобається все, що ми зробили. І ми будемо бачити повне кафе людей, які примружують очі і кажуть «м-м-м» від наших страв і напоїв», — Сергій Капацина, керівник консалтингової компанії «ХОРС», що забезпечує операційну діяльність misto.cafe.
Крамничка та події
Окрім смачної їжі та напоїв, в misto.cafe є ще крамничка та подієвий майданчик. Особливістю крамнички є те, що тут представлені роботи виключно локальних виробників, а також сувенірна продукція (мерч) Луцька. Серед них – товари для дому від Mr.Scrubber, Levan Home, Ряба Вош, а також елементи одягу від USUAL, KateLab та WHUN та інші.
Подієвий майданчик розпочне свою роботу згодом, інформацію про це повідомлять на сайті та в соцмережах закладу.
Суспільний вплив
misto.cafe спрямовує 80% чистого прибутку на підтримку громадських ініціатив у місті. Заклад відкрито завдяки 100 активним українцям, які зробили внесок по 80 000 гривень для старту проєкту і стали співзасновниками ГО «Місто.кафе».
«Зараз можу ствердно сказати, що ідея створення кафе суспільного впливу об’єднала крутих і креативних людей. Ми разом працювали над втіленням цієї ініціативи і в результаті кафе стало не лише візуально привабливим простором, але й платформою для активізації громадськості. Я вірю, що цей простір надихатиме лучан долучатися до суспільних змін в місті, ставати активними учасниками громади, подавати свої ідеї на гранти і формувати позитивний імідж для всіх, хто підтримав цю ідею з самого початку», — каже Вадим Курилюк, голова ГО «Місто.кафе».
За концепцією, громадський сектор пропонує ідеї для розвитку міста, а співзасновники кафе на щоквартальних зборах вирішують, які проєкти отримають фінансування.
Ініціатива створення кафе суспільного впливу у Луцьку належить платформі «Алгоритм дій». Команда надихнулась громадським рестораном Urban Space 100 в Івано-Франківську і взяла за основу їхню модель – за понад дев’ять років функціонування Urban Space 100 підтримав 163 проєкти на суму понад сім мільйонів гривень.
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