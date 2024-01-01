У Луцьку відкрили misto.cafe: кримськотатарські страви, крамниця локальних брендів та авторська кава

У Луцьку відкрили— перше на Волині кафе суспільного впливу, що передає 80% чистого прибутку на підтримку соціальних проєктів.Заклад розташований за адресою:та пропонує страви волинської, кримськотатарської та сучасної європейської кухонь. А ще кавові напої від більш ніж 5 українських обсмажувальників та кава Джезва — та що в турці, тільки краще.- трушні кримські мʼясні та сирні чібереки;- волинський теремнівський паштет із соусом та цибулевим мармеладом;- салати та паста на будь-який смак;- сніданки цілий день, власна солодка та солона випічка;- авторська карта алкогольних коктейлів та безалкогольних напоїв.Перший час кафе працює у тестовому режимі зі скороченим меню, а з 16 вересня запрацює на повну і подаватиме розширене меню.4 вересня з 12:00 до 21:00.5 — 15 вересня з 10:00 до 21:00.З 16 вересня:понеділок – четвер з 7:00 до 22:00пʼятниця – неділя з 7:00 - 23:00.«Сподіваюсь, що лучанам і гостям міста сподобається все, що ми зробили. І ми будемо бачити повне кафе людей, які примружують очі і кажуть «м-м-м» від наших страв і напоїв», — Сергій Капацина, керівник консалтингової компанії «ХОРС», що забезпечує операційну діяльність misto.cafe.Окрім смачної їжі та напоїв, в misto.cafe є ще крамничка та подієвий майданчик. Особливістю крамнички є те, що тут представлені роботи виключно локальних виробників, а також сувенірна продукція (мерч) Луцька. Серед них – товари для дому від Mr.Scrubber, Levan Home, Ряба Вош, а також елементи одягу від USUAL, KateLab та WHUN та інші.Подієвий майданчик розпочне свою роботу згодом, інформацію про це повідомлять на сайті та в соцмережах закладу.misto.cafe спрямовує 80% чистого прибутку на підтримку громадських ініціатив у місті. Заклад відкрито завдяки 100 активним українцям, які зробили внесок по 80 000 гривень для старту проєкту і стали співзасновниками ГО «Місто.кафе».«Зараз можу ствердно сказати, що ідея створення кафе суспільного впливу об’єднала крутих і креативних людей. Ми разом працювали над втіленням цієї ініціативи і в результаті кафе стало не лише візуально привабливим простором, але й платформою для активізації громадськості. Я вірю, що цей простір надихатиме лучан долучатися до суспільних змін в місті, ставати активними учасниками громади, подавати свої ідеї на гранти і формувати позитивний імідж для всіх, хто підтримав цю ідею з самого початку», — каже Вадим Курилюк, голова ГО «Місто.кафе».За концепцією, громадський сектор пропонує ідеї для розвитку міста, а співзасновники кафе на щоквартальних зборах вирішують, які проєкти отримають фінансування.Ініціатива створення кафе суспільного впливу у Луцьку належить платформі «Алгоритм дій». Команда надихнулась громадським рестораном Urban Space 100 в Івано-Франківську і взяла за основу їхню модель – за понад дев’ять років функціонування Urban Space 100 підтримав 163 проєкти на суму понад сім мільйонів гривень.