Рада звільнила міністра юстиції Дениса Малюську. Його проводжали оплесками

Дениса Малюськи.



Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише



Народні депутати зустріли його звіт за трибуною парламенту з оплесками — він один з небагатьох міністрів, хто сьогодні прийшов звітуватися перед парламентарями. Також у Раді з’явився Олександр Камишін. Хоча депутатка Ірина Геращенко заявила, що це був «не звіт, а виступ».



Малюська заявив, що його звільнення не пов’язане із примусом чи шантажем, а є його власним бажанням після 5 років роботи.



Напередодні Малюська у соцмережах заявив, що «має встигнути зробити ще купу роботи та позакривати усі хвости».



Водночас він подякував президентові Володимиру Зеленському, главі уряду Денису Шмигалю та спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку «за можливість попрацювати на цій надважливій та надцікавій посаді та бути корисним країні».



«Про підсумки, що вдалось протягом 5 років, а що ні — наступного разу (ну і в залі, звісно, теж доповім)», — написав Малюська у Facebook.



Нагадаємо, Денис Малюська очолив міністерство юстиції України ще в Кабміні Олексія Гончарука у 2019 році, а 4 березня був переобраний на цю посаду за прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.



До того працював консультантом та спеціалістом з розвитку приватного сектору Групи Світового банку з надання технічної підтримки урядам України, Білорусі та країн Центральної Азії.



У 2000-2010 працював юристом з питань регулювання підприємницької діяльності, врегулювання спорів та банкрутства адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма “Бізнес-право”».



«Велике перезавантаження» уряду



Нагадаємо, голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабінету Міністрів зазнають змін. Він назвав це «великим перезавантаженням уряду».



Так, звільнити мають 6 міністрів, а також голову Фонду держмайна Віталія Коваля. Народна депутатка Ірина Геращенко зазначила, що після цього «міністропаду» в уряді не буде 11 міністрів — це майже половина Кабміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада погодила заяву про відставку міністра юстиції УкраїниПро це повідомив народний депутат, пише Громадське Народні депутати зустріли його звіт за трибуною парламенту з оплесками — він один з небагатьох міністрів, хто сьогодні прийшов звітуватися перед парламентарями. Також у Раді з’явився. Хоча депутатказаявила, що це був «не звіт, а виступ».Малюська заявив, що його звільнення не пов’язане із примусом чи шантажем, а є його власним бажанням після 5 років роботи.Напередодні Малюська у соцмережах заявив, що «має встигнути зробити ще купу роботи та позакривати усі хвости».Водночас він подякував президентові Володимиру Зеленському, главі уряду Денису Шмигалю та спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку «за можливість попрацювати на цій надважливій та надцікавій посаді та бути корисним країні».«Про підсумки, що вдалось протягом 5 років, а що ні — наступного разу (ну і в залі, звісно, теж доповім)», — написав Малюська у Facebook.Нагадаємо, Денис Малюська очолив міністерство юстиції України ще в Кабміні Олексія Гончарука у 2019 році, а 4 березня був переобраний на цю посаду за прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.До того працював консультантом та спеціалістом з розвитку приватного сектору Групи Світового банку з надання технічної підтримки урядам України, Білорусі та країн Центральної Азії.У 2000-2010 працював юристом з питань регулювання підприємницької діяльності, врегулювання спорів та банкрутства адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма “Бізнес-право”».Нагадаємо, голова фракції «Слуга Народу»заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабінету Міністрів зазнають змін. Він назвав це «великим перезавантаженням уряду».Так, звільнити мають 6 міністрів, а також голову Фонду держмайна. Народна депутатка Ірина Геращенко зазначила, що після цього «міністропаду» в уряді не буде 11 міністрів — це майже половина Кабміну.

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