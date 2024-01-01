Лучанина, який зґвалтував 16-річну дівчину, взяли під варту

Волинянина, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої, взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів 35-річному жителю Луцька повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (ч.3 ст. 152 КК України).За даними слідства, увечері 29 серпня 2024 року нетверезий чоловік, який був уже чотири рази судимий, у тому числі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, зґвалтував 16-річну дівчину.Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП у Волинській області.Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 152 КК України за зґвалтування неповнолітньої особи передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.