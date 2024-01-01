Лучанина, який зґвалтував 16-річну дівчину, взяли під варту
Сьогодні, 15:07
Волинянина, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої, взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів 35-річному жителю Луцька повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (ч.3 ст. 152 КК України).
За даними слідства, увечері 29 серпня 2024 року нетверезий чоловік, який був уже чотири рази судимий, у тому числі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, зґвалтував 16-річну дівчину.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП у Волинській області.
Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 152 КК України за зґвалтування неповнолітньої особи передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів 35-річному жителю Луцька повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (ч.3 ст. 152 КК України).
За даними слідства, увечері 29 серпня 2024 року нетверезий чоловік, який був уже чотири рази судимий, у тому числі за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, зґвалтував 16-річну дівчину.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП у Волинській області.
Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 152 КК України за зґвалтування неповнолітньої особи передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
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