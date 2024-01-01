У Луцьку чоловіка позбавили волі на три роки за ухилення від мобілізації

Луцький міськрайонний суд виніс вирок українцю, якого звинувачували в ухиленні від призову за мобілізацією. Чоловік свою вину не визнав, зазначивши, що комісія ВЛК та вручення йому бойової повістки було проведено з порушеннями.



Про це йдеться у



Обвинувачений - громадянин України, одружений, раніше не судимий.



За даними слідства, чоловік був визнаний придатним до військової служби та у лютому цього року особисто отримав повістку про призов. Проте наступного дня він не з'явився на збірний пункт для подальшого проходження військової служби.



Свою вину підсудний не визнав та не розкаявся у скоєному, пояснивши, що:



«В 2024 році йому вручили повістку з викликом до ТЦК, де його направили для проходження військово-лікарської комісії. Під час проходження ВЛК лікарі написали «здоровий» (довідку з ВЛК на руки не видавали, дозволили її сфотографувати на телефон. Згодом сказали написати заяву про бажання йти на військову службу добровольцем. Вказану заяву він не підписав, хоча його «заставляли», після чого він поїхав до адвоката, оскільки хотів, щоб усе було по закону. Після цього йому вручили «бойову повістку», хоч військового квитка він не мав, так як у 2007-2011 він був комісований. Оскільки йому не мали права без військового квитка вручати бойову повістку, 14 лютого на збірний пункт він не з`явився. Так, військового квитка йому не видавали, ніколи його не мав, військову службу до 2022 року не проходив, даних щодо перебування його на обліку у Ківерцівському ТЦК не було, комісія ВЛК проведена з порушеннями, як і саме вручення бойової повістки».



Відтак, обвинувачений просив постановити виправдувальний вирок щодо нього. Але суд вирішив, що чоловік вчинив злочин свідомо та без поважних причин, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування та розгляду справи у суді доказами.



Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період) ККУ. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.



Рішення набуде законної сили, якщо впродовж 30 днів після оголошення вироку не буде подано апеляційну скаргу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! виніс вирок українцю, якого звинувачували в ухиленні від призову за мобілізацією. Чоловік свою вину не визнав, зазначивши, що комісія ВЛК та вручення йому бойової повістки було проведено з порушеннями.Про це йдеться у вироку від 22 серпня.Обвинувачений - громадянин України, одружений, раніше не судимий.За даними слідства, чоловік був визнаний придатним до військової служби та у лютому цього року особисто отримав повістку про призов. Проте наступного дня він не з'явився на збірний пункт для подальшого проходження військової служби.Свою вину підсудний не визнав та не розкаявся у скоєному, пояснивши, що:Відтак, обвинувачений просив постановити виправдувальний вирок щодо нього. Але суд вирішив, що чоловік вчинив злочин свідомо та без поважних причин, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування та розгляду справи у суді доказами.Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого. Йому призначили покарання у виглядіРішення набуде законної сили, якщо впродовж 30 днів після оголошення вироку не буде подано апеляційну скаргу.

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