У Луцьку небайдужі громадяни допомогли затримати п'яного водія. ВІДЕО

У Луцьку небайдужі громадяни допомагають патрульним виявляти нетверезих водіїв.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Нещодавно нам надійшло повідомлення про порушення ПДР. Заявник повідомив, що на проспекті Соборності припаркований автомобіль Mercedes, а водій має ознаки сп’яніння.Оглянувши прилеглу територію на вулиці Ветеранів, ми помітили легковик, який перебував у орієнтуванні. Водію подали звуковий сигнал із вимогою зупинитися, але він його проігнорував і продовжив рух. Внаслідок чого скоїв наїзд на припаркований автомобіль Mazda.Під час спілкування у 47-річного керманича ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак чоловік відмовився пройти огляд у встановленому законом порядку", - йдеться в повідомленні.На чоловіка патрульні складали відповідні адміністративні матеріали із вчиненими правопорушеннями.