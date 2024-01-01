У Луцьку небайдужі громадяни допомогли затримати п'яного водія. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
У Луцьку небайдужі громадяни допомагають патрульним виявляти нетверезих водіїв.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Нещодавно нам надійшло повідомлення про порушення ПДР. Заявник повідомив, що на проспекті Соборності припаркований автомобіль Mercedes, а водій має ознаки сп’яніння.
Оглянувши прилеглу територію на вулиці Ветеранів, ми помітили легковик, який перебував у орієнтуванні. Водію подали звуковий сигнал із вимогою зупинитися, але він його проігнорував і продовжив рух. Внаслідок чого скоїв наїзд на припаркований автомобіль Mazda.
Під час спілкування у 47-річного керманича ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак чоловік відмовився пройти огляд у встановленому законом порядку", - йдеться в повідомленні.
На чоловіка патрульні складали відповідні адміністративні матеріали із вчиненими правопорушеннями.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Нещодавно нам надійшло повідомлення про порушення ПДР. Заявник повідомив, що на проспекті Соборності припаркований автомобіль Mercedes, а водій має ознаки сп’яніння.
Оглянувши прилеглу територію на вулиці Ветеранів, ми помітили легковик, який перебував у орієнтуванні. Водію подали звуковий сигнал із вимогою зупинитися, але він його проігнорував і продовжив рух. Внаслідок чого скоїв наїзд на припаркований автомобіль Mazda.
Під час спілкування у 47-річного керманича ми помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Однак чоловік відмовився пройти огляд у встановленому законом порядку", - йдеться в повідомленні.
На чоловіка патрульні складали відповідні адміністративні матеріали із вчиненими правопорушеннями.
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