У госпіталі зупинилося серце Героя Олексія Сіряченка, який переїхав на Волинь

У госпіталі зупинилося серце Героя Олексія Сіряченка, який переїхав на Волинь
Зупинилося серце Героя Олексія Сіряченка, який переїхав на Волинь.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"На жаль, у громаду надійшла іще одна сумна звістка – пішов з життя солдат Сіряченко Олексій Миколайович, 1990 р.н.

Військовослужбовець гідно виконував обов’язок із захисту незалежності та територіальної цілісності держави з червня 2022 року. Його серце зупинилось 1 вересня у госпіталі на Сході України.

Олексій Сіряченко був із числа внутрішньо переміщених осіб, для яких наша громада стала прихистком. Рідні померлого нині проживають у селі Дігтів.

Щирі співчуття близьким спочилого солдата. Вічна пам’ять та Царство Небесне!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день та час прощання повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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