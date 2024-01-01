У госпіталі зупинилося серце Героя Олексія Сіряченка, який переїхав на Волинь

Олексія Сіряченка, який переїхав на Волинь.



Про це Ігор Пальонка.



"На жаль, у громаду надійшла іще одна сумна звістка – пішов з життя солдат Сіряченко Олексій Миколайович, 1990 р.н.



Військовослужбовець гідно виконував обов’язок із захисту незалежності та територіальної цілісності держави з червня 2022 року. Його серце зупинилось 1 вересня у госпіталі на Сході України.



Олексій Сіряченко був із числа внутрішньо переміщених осіб, для яких наша громада стала прихистком. Рідні померлого нині проживають у селі Дігтів.



Щирі співчуття близьким спочилого солдата. Вічна пам’ять та Царство Небесне!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день та час прощання повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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