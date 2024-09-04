Рада не змогла відправити в відставку голову Фонду держмайна Віталя Коваля, який раніше очолював Рівненську ОВА

Віталія Коваля. За проголосували лише 225 нардепів – не вистачило одного голосу.



Про результат голосування відомо з трансляції засідання, яке веде народний депутат Олексій Гончаренко. Коваль написав заяву на звільнення учора. повідомляє



Сьогодні на голосування він не прийшов – рішення про відставку депутати розглядали без нього.



За словами Гончаренка, відставку Коваля підтримали 176 "слуг народу", групи колишньої ОПЗЖ – десять і два, два від "Голосу", "За майбутнє" – сім, "Довіра" – 16, п'ять позафракційних.



Хто такий Віталій Коваль



Коваль очолив ФДМ у листопаді 2023-го. Він зайняв цю посаду після того, як Рустема Умєрова призначили міністром оборони.



До цього, в 2019-2023 роках очолював Рівненську обласну державну адміністрацію, в 2006-2019 – керував підприємствами в аграрній, транспортній та будівельній галузях, в 2004-2006 роках працював у банківській сфері. У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю банківська справа (з присвоєнням кваліфікації магістра з банківської справи).

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