Росія ракетним ударом убила у Львові матір і 3 дітей
Сьогодні, 14:37
У результаті російського ракетного удару по Львову загинули 4 члени однієї родини – мати і троє доньок.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку.
Позаду стоїть Ярина Базилевич.
Дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі «Львів — молодіжна столиця Європи 2025».
У центрі Європи росія винищує українців цілими сім’ями.
Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє.
Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росія атакувала Львів «кинджалами»: загинули 7 людей, серед них – троє дітей.
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Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку.
Позаду стоїть Ярина Базилевич.
Дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі «Львів — молодіжна столиця Європи 2025».
У центрі Європи росія винищує українців цілими сім’ями.
Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє.
Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що росія атакувала Львів «кинджалами»: загинули 7 людей, серед них – троє дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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