Росія ракетним ударом убила у Львові матір і 3 дітей

Росія ракетним ударом убила у Львові матір і 3 дітей
У результаті російського ракетного удару по Львову загинули 4 члени однієї родини – мати і троє доньок.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку.

Позаду стоїть Ярина Базилевич.

Дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі «Львів — молодіжна столиця Європи 2025».

У центрі Європи росія винищує українців цілими сім’ями.

Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє.

Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росія атакувала Львів «кинджалами»: загинули 7 людей, серед них – троє дітей.


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Теги: Львів, ракетна атака
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