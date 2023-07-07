Росія ракетним ударом убила у Львові матір і 3 дітей





Про це Андрій Садовий.



"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку.



Позаду стоїть Ярина Базилевич.



Дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі «Львів — молодіжна столиця Європи 2025».



У центрі Європи росія винищує українців цілими сім’ями.



Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє.



Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що росія атакувала Львів «кинджалами»: загинули 7 людей, серед них – троє дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У результаті російського ракетного удару по Львову загинули 4 члени однієї родини – мати і троє доньок.Про це повідомив мер міста"Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружината троє їхніх доньок —та— загинули у власному будинку.Позаду стоїть Ярина Базилевич.Дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі «Львів — молодіжна столиця Європи 2025».У центрі Європи росія винищує українців цілими сім’ями.Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє.Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що«кинджалами»: загинули 7 людей, серед них – троє дітей.

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