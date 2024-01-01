На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Колотюком

На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Колотюком
Іноді не вистачає слів, щоб передати увесь пекучий біль численних втрат, спричинених війною. Коли дні жалоби за вірними захисниками України линуть нескінченним потоком, вириваючи з життя справжніх патріотів, мужніх захисників. Сьогодні Ратнівська громада попрощалася з вірним сином українського народу, жителем селища Ратне старшим солдатом в/ч А 4056 КОЛОТЮКОМ Ігорем Володимировичем.

Про це повідомили у Ратнівській громаді.

"Людина з великим серцем, відкритою душею та щирістю у вчинках, з великою любовʼю до людей і до життя. Представник найгуманнішої професії, лікар - педіатр, він зцілив не одне дитяче життя, допоміг не одному хворому. Палкий патріот своєї Батьківщини, він без вагань став на захист рідної землі. Учасник АТО, військовослужбовець ЗСУ, Ігор Володимирович щиро вірив у Перемогу, але сам, на жаль, не дожив до цього дня. Війна вбивала поступово… 2 вересня після важкої тривалої хвороби серце захисника перестало битися.

Людське море і море живих квітів - мужньому і відданому Захиснику, воїну, який з честю виборював право наших дітей жити у незалежній Україні.

Востаннє нашому земляку віддали військові почесті залпами почесної варти на Алеї почесних поховань селища.

Важко знайти слова втіхи, неможливо заспокоїти біль та гіркоту втрати. Висловлюємо щирі співчуття родині Захисника. У цю гірку мить усією громадою поділяємо горе вашої родини та схиляємо голову в глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Колотюком
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Колотюком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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