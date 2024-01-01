Помічник нардепа Мамояна вивіз з Києва Дмитрука, який втік за кордон, – УП

Суто Мамояна – Володимир Миколайович Крохмаль – був за кермом автомобіля, який вивозив нардепа-



Про це йдеться в розслідуванні Михайла Ткача "У пошуках втраченого Дмитрука. Хто і як допоміг нардепу втекти з країни?"



"За кермом Camry, яка вивозила Дмитрука з Києва, перебував громадянин Володимир Миколайович Крохмаль – помічник на громадських засадах народного депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна.



Згодом під час допиту як свідок Крохмаль повідомив, що його попросили (хто саме – він не сказав) підвезти людину на точку, яку йому прислали", - йдеться в повідомленні.



"Українська правда" звернулася до народного депутата Суто Мамояна за коментарем. Депутат повідомив:



"Він у мене просто як колега попросив машину, щоб відвезти його в Одесу, бо турбувався за своє життя і не хотів їхати на своїй".



Мамоян також підтвердив, що правоохоронці досі не зверталися до нього щодо допомоги Дмитруку з утечею. В Одеській області Дмитрук попросив його висадити та пересів до Mitsubishi Pajero Sport. Далі, за даними слідства, втекти з країни йому допомагали люди, які можуть бути пов’язані з незаконним переправленням чоловіків за кордон.



"В результаті проведених заходів встановлено особу, причетну до незаконного переправлення Дмитрука через державний кордон України – це громадянин України Улуханов Айдин Гашимович, 14.12.1968 року народження", – йдеться в матеріалах слідства.



Зазначається, що Улуханов також втік з України. За матеріалами кримінальної справи, він незаконно перетнув державний кордон 25 серпня і перебуває на території Придністров'я.



Після аналізу телефонних з’єднань Улуханова, правоохоронці встановили деталізований маршрут, яким він рухався 23 серпня. Маршрут збігається з датою та часом пересадки Дмитрука з Toyota Camry до Mitsubishi Pajero Sport, на якому народний депутат і втік з України.



Водієві Mitsubishi та Улуханову вже заочно повідомили про підозру у незаконному перетині кордону.



Як повідомили УП джерела у правоохоронних органах, позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, 24 серпня незаконно виїхав за кордон до Молдови, звідки вирушив далі - в Італію.



Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату України в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.



2 вересня правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до Придністров’я.



Було встановлено, що 23 серпня 2024 року депутат незаконно перетнув державний кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПС України.



За даними правоохоронців, "операція" з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними розслідування "Української правди", помічник народного депутата від ОПЗЖ– був за кермом автомобіля, який вивозив нардепа- втікача Артема Дмитрука з Києва в Одеську область.Про це йдеться в розслідуванні"У пошуках втраченого Дмитрука. Хто і як допоміг нардепу втекти з країни?""За кермом Camry, яка вивозила Дмитрука з Києва, перебував громадянин Володимир Миколайович Крохмаль – помічник на громадських засадах народного депутата від ОПЗЖ Суто Мамояна.Згодом під час допиту як свідок Крохмаль повідомив, що його попросили (хто саме – він не сказав) підвезти людину на точку, яку йому прислали", - йдеться в повідомленні."Українська правда" звернулася до народного депутата Суто Мамояна за коментарем. Депутат повідомив:"Він у мене просто як колега попросив машину, щоб відвезти його в Одесу, бо турбувався за своє життя і не хотів їхати на своїй".Мамоян також підтвердив, що правоохоронці досі не зверталися до нього щодо допомоги Дмитруку з утечею. В Одеській області Дмитрук попросив його висадити та пересів до Mitsubishi Pajero Sport. Далі, за даними слідства, втекти з країни йому допомагали люди, які можуть бути пов’язані з незаконним переправленням чоловіків за кордон."В результаті проведених заходів встановлено особу, причетну до незаконного переправлення Дмитрука через державний кордон України – це громадянин України Улуханов Айдин Гашимович, 14.12.1968 року народження", – йдеться в матеріалах слідства.Зазначається, що Улуханов також втік з України. За матеріалами кримінальної справи, він незаконно перетнув державний кордон 25 серпня і перебуває на території Придністров'я.Після аналізу телефонних з’єднань Улуханова, правоохоронці встановили деталізований маршрут, яким він рухався 23 серпня. Маршрут збігається з датою та часом пересадки Дмитрука з Toyota Camry до Mitsubishi Pajero Sport, на якому народний депутат і втік з України.Водієві Mitsubishi та Улуханову вже заочно повідомили про підозру у незаконному перетині кордону.Як повідомили УП джерела у правоохоронних органах, позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, 24 серпня незаконно виїхав за кордон до Молдови, звідки вирушив далі - в Італію.Генеральний прокурор25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату України в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.2 вересня правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до Придністров’я.Було встановлено, що 23 серпня 2024 року депутат незаконно перетнув державний кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПС України.За даними правоохоронців, "операція" з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована.

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