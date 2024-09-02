На Харківщині обірвалося життя Героя з Луцька Олександра Матвійчука

На Харківщині обірвалося життя Героя з Луцька Олександра Матвійчука
На війні обірвалося життя Героя з Луцька Олександра Матвійчука.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Матвійчук Олександр Сергійович, 03.01.1977 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду начальника обслуги взводу звукометричної розвідки батареї управління артилерійської розвідки.

Старший сержант Матвійчук Олександр Сергійович помер 02.09.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченкове Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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