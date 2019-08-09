На Волині горів торф. ФОТО

На Волині горів торф. ФОТО
3 вересня о 07:10 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння торфу на території Головненської громади Ковельського району поза межами села Гупали.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події було направлено черговий підрозділ 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомль та ДПРЧ 11 селища Шацьк, ДПРП 24 села Старовойтове, підрозділи місцевих пожежних команд селища Головне, сіл Полапи, Забужжя та Гуща.

При гасінні пожежі було задіяно 6 одиниць техніки та 27 вогнеборців, які за допомогою 9-ти водяних стволів приборкали займання. О 20:10 пожежу було ліквідовано.

Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
На Волині горів торф. ФОТО

Внаслідок пожежі було знищено 0,1 га сухої трави та чагарників та 0,5 га торфу.
На Волині горів торф. ФОТО
На Волині горів торф. ФОТО
На Волині горів торф. ФОТО
На Волині горів торф. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа, торф
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