На Волині горів торф. ФОТО





Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події було направлено черговий підрозділ 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомль та ДПРЧ 11 селища Шацьк, ДПРП 24 села Старовойтове, підрозділи місцевих пожежних команд селища Головне, сіл Полапи, Забужжя та Гуща.



При гасінні пожежі було задіяно 6 одиниць техніки та 27 вогнеборців, які за допомогою 9-ти водяних стволів приборкали займання. О 20:10 пожежу було ліквідовано.



Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Внаслідок пожежі було знищено 0,1 га сухої трави та чагарників та 0,5 га торфу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 вересня о 07:10 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння торфу на території Головненської громади Ковельського району поза межами села Гупали.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події було направлено черговий підрозділ 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомль та ДПРЧ 11 селища Шацьк, ДПРП 24 села Старовойтове, підрозділи місцевих пожежних команд селища Головне, сіл Полапи, Забужжя та Гуща.При гасінні пожежі було задіяно 6 одиниць техніки та 27 вогнеборців, які за допомогою 9-ти водяних стволів приборкали займання. О 20:10 пожежу було ліквідовано.Ймовірна причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Внаслідок пожежі було знищено 0,1 га сухої трави та чагарників та 0,5 га торфу.

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