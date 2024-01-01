Сили ППО збили 22 російські дрон та 7 крилатих ракет





Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.



Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:



- 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. – рф.;



- 2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;



- 6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області – рф.;



- 3 крилаті ракети «Іскандер-К» із території окупованого Криму;



- 29 ударних БпЛА «Shahed-131/136 (райони пусків Курська обл. – рф).



До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.



В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:



4 крилаті ракети Х-101;

3 крилаті ракети «Іскандер-К»;

22 ударні БпЛА «Shahed-131/136.

Шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно подавлені РЕБ), один – полетів у Білорусь.



Сьогодні вночі, 4 вересня, росіяни атакували крилатими ракетами Львів та Кривий Ріг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 4 вересня Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed". Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:- 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської обл. – рф.;- 2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;- 6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області – рф.;- 3 крилаті ракети «Іскандер-К» із території окупованого Криму;- 29 ударних БпЛА «Shahed-131/136 (райони пусків Курська обл. – рф).До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:4 крилаті ракети Х-101;3 крилаті ракети «Іскандер-К»;22 ударні БпЛА «Shahed-131/136.Шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно подавлені РЕБ), один – полетів у Білорусь.Сьогодні вночі, 4 вересня,та Кривий Ріг.

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