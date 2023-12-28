Окупанти розстріляли українських військовополонених на Торецькому напрямку
Сьогодні, 11:04
Правоохоронці почали розслідувати ймовірний розстріл трьох українських військовополонених з боку російських окупантів на Торецькому напрямку.
Про це повідомив Офіс генпрокурора, пише Громадське.
Там наголосили, що збройні сили рф «систематично та цинічно» порушують норми міжнародного гуманітарного права. Сьогодні, 3 вересня, у Telegram оприлюднили інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками російського війська українських військовослужбовців.
У повідомленні вказано, що троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібралися окупанти. росіяни поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли у спину.
Правоохоронці наголосили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Наразі поширені дані перевіряють — триває низка слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин.
Досудове розслідування проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зафіксувала з початку грудня 2023 до травня 2024 року страту російськими окупантами щонайменше 15 українських військовослужбовців під час спроби здатися в полон. Ще шістьох українських бійців убили, коли вони здавалися або вже здалися в полон.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець визнав, що міжнародні організації не знають, як реагувати на випадки розстрілу українських військовополонених.
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Про це повідомив Офіс генпрокурора, пише Громадське.
Там наголосили, що збройні сили рф «систематично та цинічно» порушують норми міжнародного гуманітарного права. Сьогодні, 3 вересня, у Telegram оприлюднили інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками російського війська українських військовослужбовців.
У повідомленні вказано, що троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібралися окупанти. росіяни поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли у спину.
Правоохоронці наголосили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Наразі поширені дані перевіряють — триває низка слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин.
Досудове розслідування проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зафіксувала з початку грудня 2023 до травня 2024 року страту російськими окупантами щонайменше 15 українських військовослужбовців під час спроби здатися в полон. Ще шістьох українських бійців убили, коли вони здавалися або вже здалися в полон.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець визнав, що міжнародні організації не знають, як реагувати на випадки розстрілу українських військовополонених.
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