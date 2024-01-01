Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 53

Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 53
У Полтаві 53 людини загинули внаслідок російського удару 3 вересня по навчальному закладу.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Постраждала 271 людина, врятовані 25 людей, з них 11 деблоковані з-під завалів.

За уточненими даними, під завалами можуть перебувати ще до 5 людей.

Роботи тривають. Рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням безпекової складової, наголосили у ДСНС.

Внаслідок атаки частково зруйнована шестиповерхова будівля навчального корпусу, пошкоджені три багатоквартирні будинки, 5 приватних будинків та офісне приміщення.

Нагадаємо, що російські війська вдень 3 вересня завдали удару двома балістичними ракетами по Полтаві.

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Теги: Полтава, удар
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