Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 53
Сьогодні, 11:40
У Полтаві 53 людини загинули внаслідок російського удару 3 вересня по навчальному закладу.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Постраждала 271 людина, врятовані 25 людей, з них 11 деблоковані з-під завалів.
За уточненими даними, під завалами можуть перебувати ще до 5 людей.
Роботи тривають. Рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням безпекової складової, наголосили у ДСНС.
Внаслідок атаки частково зруйнована шестиповерхова будівля навчального корпусу, пошкоджені три багатоквартирні будинки, 5 приватних будинків та офісне приміщення.
Нагадаємо, що російські війська вдень 3 вересня завдали удару двома балістичними ракетами по Полтаві.
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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Постраждала 271 людина, врятовані 25 людей, з них 11 деблоковані з-під завалів.
За уточненими даними, під завалами можуть перебувати ще до 5 людей.
Роботи тривають. Рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням безпекової складової, наголосили у ДСНС.
Внаслідок атаки частково зруйнована шестиповерхова будівля навчального корпусу, пошкоджені три багатоквартирні будинки, 5 приватних будинків та офісне приміщення.
Нагадаємо, що російські війська вдень 3 вересня завдали удару двома балістичними ракетами по Полтаві.
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