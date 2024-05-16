Графік вимкнення світла на сьогодні, 4 вересня
Сьогодні, 09:50
У середу, 4 вересня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.
У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 4 вересня.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
Надійшла команда НЕК «Укренерго» про збільшення обсягів обмеження споживання електричної енергії на території Волинської області.
Введено додаткові години відключень у графік на 4 вересня:
5-та черга з 09:00 до 12:00;
6-та черга з 12:00 до 13:00;
1-ша черга з 11:00 до 13:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.
У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 4 вересня.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
Надійшла команда НЕК «Укренерго» про збільшення обсягів обмеження споживання електричної енергії на території Волинської області.
Введено додаткові години відключень у графік на 4 вересня:
5-та черга з 09:00 до 12:00;
6-та черга з 12:00 до 13:00;
1-ша черга з 11:00 до 13:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сили ППО збили 22 російські дрон та 7 крилатих ракет
Сьогодні, 10:10
Графік вимкнення світла на сьогодні, 4 вересня
Сьогодні, 09:50
Глава МЗС Кулеба написав заяву про відставку
Сьогодні, 09:05
Росія атакувала Львів «кинджалами»: загинули 7 людей, серед них – троє дітей. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:26