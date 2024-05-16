Графік вимкнення світла на сьогодні, 4 вересня





Про це



НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.



У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.



Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.



У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.



ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 4 вересня.



Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».



Надійшла команда НЕК «Укренерго» про збільшення обсягів обмеження споживання електричної енергії на території Волинської області.



Введено додаткові години відключень у графік на 4 вересня:



5-та черга з 09:00 до 12:00;



6-та черга з 12:00 до 13:00;



1-ша черга з 11:00 до 13:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 4 вересня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».Надійшла команда НЕК «Укренерго» про збільшення обсягів обмеження споживання електричної енергії на території Волинської області.Введено додаткові години відключень у графік на 4 вересня:5-та черга з 09:00 до 12:00;6-та черга з 12:00 до 13:00;1-ша черга з 11:00 до 13:00.

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