Графік вимкнення світла на сьогодні, 4 вересня

Графік вимкнення світла на сьогодні, 4 вересня
У середу, 4 вересня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».

НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.

У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 4 вересня.
Графік вимкнення світла на сьогодні, 4 вересня

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

Надійшла команда НЕК «Укренерго» про збільшення обсягів обмеження споживання електричної енергії на території Волинської області.

Введено додаткові години відключень у графік на 4 вересня:

5-та черга з 09:00 до 12:00;

6-та черга з 12:00 до 13:00;

1-ша черга з 11:00 до 13:00.

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Теги: світло, відключення, Волинь
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