Глава МЗС Кулеба написав заяву про відставку
Сьогодні, 09:05
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав до Верховної Ради заяву про свою відставку з посади.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише Громадське.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк анонсував, що «завтра-післязавтра» (4-5 вересня) у Верховній Раді розглянуть низку урядових ротацій. Серед посадовців, звільнення яких мають розглянути, був, зокрема, міністр закордонних справ Кулеба.
Звільнення глави МЗС також підтверджували джерела «Української правди» в команді президента. Найбільш імовірною заміною Кулебі співрозмовники видання називали його першого заступника Андрія Сибігу.
Кадрові зміни в уряді
Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабінету Міністрів зазнають змін. Він назвав це «великим перезавантаженням уряду».
Раніше до Верховної Ради вже надійшло 5 заяв про відставку:
міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна;
міністра юстиції Дениса Малюськи;
міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця;
віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної;
віцепрем’єр-міністерки та міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
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Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише Громадське.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк анонсував, що «завтра-післязавтра» (4-5 вересня) у Верховній Раді розглянуть низку урядових ротацій. Серед посадовців, звільнення яких мають розглянути, був, зокрема, міністр закордонних справ Кулеба.
Звільнення глави МЗС також підтверджували джерела «Української правди» в команді президента. Найбільш імовірною заміною Кулебі співрозмовники видання називали його першого заступника Андрія Сибігу.
Кадрові зміни в уряді
Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабінету Міністрів зазнають змін. Він назвав це «великим перезавантаженням уряду».
Раніше до Верховної Ради вже надійшло 5 заяв про відставку:
міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна;
міністра юстиції Дениса Малюськи;
міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця;
віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної;
віцепрем’єр-міністерки та міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
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