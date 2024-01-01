Глава МЗС Кулеба написав заяву про відставку

Глава МЗС Кулеба написав заяву про відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав до Верховної Ради заяву про свою відставку з посади.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише Громадське.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк анонсував, що «завтра-післязавтра» (4-5 вересня) у Верховній Раді розглянуть низку урядових ротацій. Серед посадовців, звільнення яких мають розглянути, був, зокрема, міністр закордонних справ Кулеба.
Глава МЗС Кулеба написав заяву про відставку

Звільнення глави МЗС також підтверджували джерела «Української правди» в команді президента. Найбільш імовірною заміною Кулебі співрозмовники видання називали його першого заступника Андрія Сибігу.

Кадрові зміни в уряді

Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабінету Міністрів зазнають змін. Він назвав це «великим перезавантаженням уряду».

Раніше до Верховної Ради вже надійшло 5 заяв про відставку:

міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна;

міністра юстиції Дениса Малюськи;

міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця;

віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної;

віцепрем’єр-міністерки та міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

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Теги: Кулеба, відставка
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