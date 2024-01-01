Глава МЗС Кулеба написав заяву про відставку

Дмитро Кулеба подав до Верховної Ради заяву про свою відставку з посади.



Про це Руслан Стефанчук, пише Громадське.



Раніше народний депутат Ярослав Железняк анонсував, що «завтра-післязавтра» (4-5 вересня) у Верховній Раді розглянуть низку урядових ротацій. Серед посадовців, звільнення яких мають розглянути, був, зокрема, міністр закордонних справ Кулеба.



Звільнення глави МЗС також підтверджували джерела «Української правди» в команді президента. Найбільш імовірною заміною Кулебі співрозмовники видання називали його першого заступника Андрія Сибігу.



Кадрові зміни в уряді



Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія заявив, що понад 50% штатної чисельності Кабінету Міністрів зазнають змін. Він назвав це «великим перезавантаженням уряду».



Раніше до Верховної Ради вже надійшло 5 заяв про відставку:



міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна;



міністра юстиції Дениса Малюськи;



міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця;



віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної;



віцепрем’єр-міністерки та міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.



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