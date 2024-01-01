Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
Сьогодні, 17:15
У четвер, 5 вересня, об 11 годині, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Володимира Закреви та Олександра Матвійчука.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Закрева Володимир Володимирович (26.01.1989 року народження) загинув 30 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Погребки Курської області російської федерації.
Матвійчук Олександр Сергійович (03.01.1977 року народження) помер 2 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченкове Харківської області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Закрева Володимир Володимирович (26.01.1989 року народження) загинув 30 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Погребки Курської області російської федерації.
Матвійчук Олександр Сергійович (03.01.1977 року народження) помер 2 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченкове Харківської області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!
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