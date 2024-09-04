Ракетний обстріл Луцька 26 серпня: 15 квартир та приватний житловий будинок непридатні для проживання





Про це Ігор Поліщук.



На засіданні виконавчого комітету виділено 14 млн грн на ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді, надання матеріальної допомоги мешканцям, що опинилися в складних життєвих обставинах та оплату оренди житла відселеним власникам або квартиронаймачам, капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) житлового будинку на проспекті Відродження, 18.



За результатами обстеження пошкодженого житла складено 95 актів.



Над будинком на проспекті Відродження, 18 встановлено навіс для захисту від дощу, вікна на час проведення робіт закриті плівкою. Виготовляється проект на ремонт будинку.

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Мешканцям запропоновані шляхи відновлення пошкоджень:



​1. Отримання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна шляхом використання державного сервісу «єВідновлення». Скористався 1 власник.



2. Можливість усунути пошкодження самостійно та надати підтверджуючі документи на купівлю будівельних матеріалів. У такому випадку розглядається питання відшкодування вартості витрачених будматеріалів з міського бюджету. Скористалось 49 власників.



​3. Виконання робіт з відновлення пошкоджених об’єктів, замовником яких є департамент ЖКГ Луцької міської ради. Скористався 31 власник.

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На встановлення та монтаж металопластикових блоків із склопакетами на безоплатній основі у рамках допомоги зі США погодилось 10 власників, а також 5 суб’єктів господарювання.



Мешканцям зруйнованого житла було запропоновано тимчасово переселитися до гуртожитку. Пропозицією скористалися мешканці 4 квартир. Решта - відмовилися, оскільки переїхали до родичів. Прийнято рішення щодо відшкодування оренди житла потерпілим до моменту відновлення власних помешкань в сумі до 10 тис. грн на місяць.



Станом на 04.09.2024 прийнято 1 заяву на відшкодування оренди житла, мешканці інших квартир після отримання консультацій повідомили, що найближчим часом звернуться за оформленням відповідного відшкодування.



Постраждалим субʼєктам господарювання буде надана допомога з Фонду підтримки підприємництва Луцької міської територіальної громади.



На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинув житель нашої громади. З бюджету міста передбачено виділення матеріальної допомоги для сім’ї загиблого в сумі 200 тис. грн. Станом на сьогодні, прийнята заява від сина на отримання цієї допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок російської атаки 26 серпня 15 квартир будинку на проспекті Відродження, 18 визнані непридатними для проживання до ремонту будинку. Непридатним для проживання визнаний і приватний житловий будинок по вул. Гущанській.Про це повідомив Луцький міський головаНа засіданні виконавчого комітету виділено 14 млн грн на ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді, надання матеріальної допомоги мешканцям, що опинилися в складних життєвих обставинах та оплату оренди житла відселеним власникам або квартиронаймачам, капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) житлового будинку на проспекті Відродження, 18.За результатами обстеження пошкодженого житла складено 95 актів.Над будинком на проспекті Відродження, 18 встановлено навіс для захисту від дощу, вікна на час проведення робіт закриті плівкою. Виготовляється проект на ремонт будинку.​1. Отримання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна шляхом використання державного сервісу «єВідновлення». Скористався 1 власник.2. Можливість усунути пошкодження самостійно та надати підтверджуючі документи на купівлю будівельних матеріалів. У такому випадку розглядається питання відшкодування вартості витрачених будматеріалів з міського бюджету. Скористалось 49 власників.​3. Виконання робіт з відновлення пошкоджених об’єктів, замовником яких є департамент ЖКГ Луцької міської ради. Скористався 31 власник.На встановлення та монтаж металопластикових блоків із склопакетами на безоплатній основі у рамках допомоги зі США погодилось 10 власників, а також 5 суб’єктів господарювання.Мешканцям зруйнованого житла було запропоновано тимчасово переселитися до гуртожитку. Пропозицією скористалися мешканці 4 квартир. Решта - відмовилися, оскільки переїхали до родичів. Прийнято рішення щодо відшкодування оренди житла потерпілим до моменту відновлення власних помешкань в сумі до 10 тис. грн на місяць.Станом на 04.09.2024 прийнято 1 заяву на відшкодування оренди житла, мешканці інших квартир після отримання консультацій повідомили, що найближчим часом звернуться за оформленням відповідного відшкодування.Постраждалим субʼєктам господарювання буде надана допомога з Фонду підтримки підприємництва Луцької міської територіальної громади.На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинув житель нашої громади. З бюджету міста передбачено виділення матеріальної допомоги для сім’ї загиблого в сумі 200 тис. грн. Станом на сьогодні, прийнята заява від сина на отримання цієї допомоги.

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