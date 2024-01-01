Поліцейські затримали чоловіка, який стріляв з рушниці по військових у Луцьку

Інцидент трапився вночі 27 серпня в обласному центрі. Невідомий, які несли службу з охорони режимного об’єкту на посту. Військові відкрили вогонь у відповідь.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок стрілянини одного військовослужбовця було поранено, він був госпіталізований. Після перестрілки невідомий втік.Провівши низку заходів, оперативники спільно із слідчими та співробітниками кримінального аналізу Нацполіції встановили місцезнаходження стрілка.Сьогодні, 4 вересня, за силової підтримки спецпризначенців поліції КОРД, правопорушника затримали.Ним виявився 40-річний місцевий мешканець. Зброю у нього вилучили та направили на дослідження. Мотиви скоєння злочину фігурантом встановлюються слідством.За фактом посягання на життя військовослужбовця триває досудове розслідування, розпочате за ст. 348 Кримінального кодексу України.Після оголошення затриманому підозри вирішуватиметься питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.