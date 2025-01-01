У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
У Луцьку розпочинає роботу ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro — у тестовому режимі. Заклад стане продовженням місцевого бренду крафтового пива Luchan.
Відкриття заплановане на п’ятницю, 7 листопада, розповіла у коментарі misto.media співвласниця закладу Наталія Попович.
«Ми хотіли створити простір, де можна не просто продегустувати пиво власного виробництва, а й насолодитися камерною атмосферою з широким вибором страв», — зазначає вона.
Luchan Beer & Gastro — це продовження історії луцької броварні у новому форматі.Заклад задумували як місце зустрічей, живого спілкування та пізнання культури пивоваріння.
Ідея створення ресторану виникла після численних екскурсій на броварню, коли відвідувачі запитували, де можна скуштувати пиво у затишній атмосфері. Власники працювали над проєктом понад рік.
«Спершу думали про формат пабу, але згодом вирішили зробити повноцінний ресторан — із власним виробництвом, сучасною кухнею й акцентом на пивній культурі», — розповідає команда Luchan.
У закладі представлять усі фірмові сорти пива Luchan. Окрім того, діятиме «гостьовий кран», на якому періодично з’являтимуться напої від інших крафтових виробників.
«Ми хочемо, щоб відвідувачі не просто замовляли пиво, а вчилися його розуміти. Наш персонал проходив навчання, щоб порадити, які страви найкраще пасують до певного сорту», — додає Наталія Попович.
Також у меню пропонуватимуть:
алкогольні напої (вино, джин тощо);
авторські коктейлі;
комбучу власного виробництва;
каву.
Для старту команда підготувала «пивний стартовий пакет» — набір із чотирьох сортів пива та закусок, дібраних до кожного з них.
Серед позицій — відновлена локальна волинська страва «мандрик» — сушений або запечений сир зі спеціями, який традиційно брали в дорогу (мандри).
Також у меню:
закуски до пива;
салати;
гарячі та перші страви;
страви на грилі;
десерти власного виробництва.
Кухарі готуватимуть власний хліб, морозиво, соуси, закуски та квашені овочі.
Передбачено й страви для тих, хто дотримується здорового харчування — боули, овочеві нарізки та легкі салати.
Luchan Beer & Gastro має велику залу на 100–110 місць та дві банкетні зали.
Є також два затишні балкони: один із них — ігрова зона з дартсом, настільним футболом та аркадними автоматами, які безплатні для гостей.
«Ми хочемо, щоб люди могли отримати не тільки гастрономічне, але й емоційне задоволення. У нас можна скуштувати пиво, відпочити, поспілкуватися й просто класно провести час», — каже співвласниця.
Для маломобільних відвідувачів облаштовано пандус та адаптований санвузол.
Тестовий режим триватиме у декілька етапів.
Вперше відвідувачів прийматимуть з 7 по 9 листопада. Після короткої паузи команда проаналізує роботу персоналу й відгуки гостей, а з 12 по 16 листопада ресторан знову відкриється для відвідувачів.
Під час тестового періоду прийматимуть до 40 гостей за попереднім бронюванням, а на меню діятиме знижка 20%.
Офіційне відкриття — 20 листопада. Заклад працюватиме щодня з 11:00 до 23:00 (кухня — до 22:00).
Адреса: Луцьк, Київський майдан, 3.
Бронювання: +38 093 321 20 25.
Оновлення — на офіційній сторінці Luchan Beer & Gastro.
