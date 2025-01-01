У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО





Відкриття заплановане на п’ятницю, 7 листопада, розповіла у коментарі Наталія Попович.



«Ми хотіли створити простір, де можна не просто продегустувати пиво власного виробництва, а й насолодитися камерною атмосферою з широким вибором страв», — зазначає вона.



Концепція

Luchan Beer & Gastro — це продовження історії луцької броварні у новому форматі.Заклад задумували як місце зустрічей, живого спілкування та пізнання культури пивоваріння.



Ідея створення ресторану виникла після численних екскурсій на броварню, коли відвідувачі запитували, де можна скуштувати пиво у затишній атмосфері. Власники працювали над проєктом понад рік.



«Спершу думали про формат пабу, але згодом вирішили зробити повноцінний ресторан — із власним виробництвом, сучасною кухнею й акцентом на пивній культурі», — розповідає команда Luchan.







Меню та пивна карта

У закладі представлять усі фірмові сорти пива Luchan. Окрім того, діятиме «гостьовий кран», на якому періодично з’являтимуться напої від інших крафтових виробників.



«Ми хочемо, щоб відвідувачі не просто замовляли пиво, а вчилися його розуміти. Наш персонал проходив навчання, щоб порадити, які страви найкраще пасують до певного сорту», — додає Наталія Попович.



Також у меню пропонуватимуть:



алкогольні напої (вино, джин тощо);

авторські коктейлі;

комбучу власного виробництва;

каву.

Кухня

Для старту команда підготувала «пивний стартовий пакет» — набір із чотирьох сортів пива та закусок, дібраних до кожного з них.



Серед позицій — відновлена локальна волинська страва «мандрик» — сушений або запечений сир зі спеціями, який традиційно брали в дорогу (мандри).



Також у меню:



закуски до пива;

салати;

гарячі та перші страви;

страви на грилі;

десерти власного виробництва.

Кухарі готуватимуть власний хліб, морозиво, соуси, закуски та квашені овочі.



Передбачено й страви для тих, хто дотримується здорового харчування — боули, овочеві нарізки та легкі салати.





Атмосфера і зручності

Luchan Beer & Gastro має велику залу на 100–110 місць та дві банкетні зали.



Є також два затишні балкони: один із них — ігрова зона з дартсом, настільним футболом та аркадними автоматами, які безплатні для гостей.



«Ми хочемо, щоб люди могли отримати не тільки гастрономічне, але й емоційне задоволення. У нас можна скуштувати пиво, відпочити, поспілкуватися й просто класно провести час», — каже співвласниця.



Для маломобільних відвідувачів облаштовано пандус та адаптований санвузол.





Тестовий період і відкриття

Тестовий режим триватиме у декілька етапів.



Вперше відвідувачів прийматимуть з 7 по 9 листопада. Після короткої паузи команда проаналізує роботу персоналу й відгуки гостей, а з 12 по 16 листопада ресторан знову відкриється для відвідувачів.





Під час тестового періоду прийматимуть до 40 гостей за попереднім бронюванням, а на меню діятиме знижка 20%.



Офіційне відкриття — 20 листопада. Заклад працюватиме щодня з 11:00 до 23:00 (кухня — до 22:00).



Адреса: Луцьк, Київський майдан, 3.



Бронювання: +38 093 321 20 25.



Оновлення — на офіційній сторінці Luchan Beer & Gastro.

