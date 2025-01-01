Під Покровськом загинув Герой з Волині Олександр Пекний

Пекний Олександр Олександрович (29.12.1990 р.н.).



Про це



"Він мужньо виконав військовий обов’язок, віддавши життя за свободу та незалежність України. Схиляємо голови в глибокій скорботі та висловлюємо співчуття родині Героя, побратимам та всім, хто знав Олександра.



Закликаємо громаду гідно вшанувати Захисника!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що церемонія прощання відбудеться завтра, 7 листопада.



"Орієнтовно об 11:30 год. тіло Героя забиратимуть від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (м. Луцьк, вул. Стефаника) та везтимуть до рідної домівки в с. Лище (вул. Вишнева, 20).



Просимо усіх приєднатися до формування "Живого коридору" і зустріти кортеж із загиблим Героєм від в'їзду в село Лище (по вул. Молодіжна), далі по вул. Вишнева до будинку №20, де відбудеться літія. (Орієнтир: до Магазину "Лищанець").



Після літії піша хода супроводжуватиме Героя вулицями Молодіжна та Шкільна до церкви Різдва Іоанна Хрестителя, де буде звершено Чин похорону. Поховають Захисника на кладовищі, що розташоване на вулиці Шкільній у рідному селі. Про можливі зміни повідомимо додатково.

Прийдіть і віддайте останню шану нашому Герою-земляку!" - наголошують у громаді.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

