У Луцьку 16-річний хлопець сів за кермо без посвідчення водія та страховки.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора в Луцьку, на проспекті Відродження, патрульні зупинили автомобіль Toyota, який рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.Під час спілкування інспектори з’ясували, що за кермом перебував неповнолітній, який ніколи не отримував посвідчення водія. Ба більше, юнак не мав страхового полісу на автомобіль.Патрульні негайно відсторонили 16-річного громадянина від керування транспортним засобом та склали на нього адміністративні матеріали за:ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права);ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами;ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.