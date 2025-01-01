У Луцьку 16-річний хлопець сів за кермо без посвідчення водія та страховки

У Луцьку 16-річний хлопець сів за кермо без посвідчення водія та страховки
У Луцьку 16-річний хлопець сів за кермо без посвідчення водія та страховки.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора в Луцьку, на проспекті Відродження, патрульні зупинили автомобіль Toyota, який рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.

Під час спілкування інспектори з’ясували, що за кермом перебував неповнолітній, який ніколи не отримував посвідчення водія. Ба більше, юнак не мав страхового полісу на автомобіль.

Патрульні негайно відсторонили 16-річного громадянина від керування транспортним засобом та склали на нього адміністративні матеріали за:

ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права);

ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами;

ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Сьогодні, 17:49
У Луцьку 16-річний хлопець сів за кермо без посвідчення водія та страховки
Сьогодні, 17:04
Під Покровськом загинув Герой з Волині Олександр Пекний
Сьогодні, 16:36
«Укрзалізниця» скасувала рейс, який з’єднував Волинь із Карпатами
Сьогодні, 16:10
Майже 2600 гірників під землею: РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині
Сьогодні, 15:44
Медіа
відео
1/8