В Україні вперше засудили до довічного росіянина, який розстріляв українського військовополоненого
Сьогодні, 18:08
27-річний російський окупант Дмитро Курашов отримав вирок в українському суді за розстріл українського воїна, який здався в полон на Запорізькому напрямку. Росіянин проведе решту життя за ґратами.
Про це повідомили в Національній поліції та Службі безпеки України, пише Громадське.
За даними слідства, Курашов раніше сидів у російській тюрмі за крадіжки, а в листопаді 2023 року в обмін на амністію підписав контракт з Міноборони росії. У російській армії його призначили стрільцем штурмового загону «Шторм-V» 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу рф.
6 січня 2024 року росіянин разом з іншими окупантами штурмував українські позиції в районі селища Приютне на Запоріжжі. Під час цього Курашов упритул розстріляв українського військового, який вийшов із бліндажа з піднятими руками після того, як витратив у бою весь боєкомплект.
Внаслідок трьох прицільних пострілів з автомата Калашникова українець загинув на місці. Того ж дня українські підрозділи вибили окупантів із зайнятих позицій, взяли в полон вцілілого Курашова та ще чотирьох його співслужбовців.
Суд визнав чоловіка винним у воєнному злочині (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) і призначили довічне позбавлення волі.
