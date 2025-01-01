В Україні вперше засудили до довічного росіянина, який розстріляв українського військовополоненого

Дмитро Курашов отримав вирок в українському суді за розстріл українського воїна, який здався в полон на Запорізькому напрямку. Росіянин проведе решту життя за ґратами.



Про це повідомили в Національній поліції та Службі безпеки України, пише



За даними слідства, Курашов раніше сидів у російській тюрмі за крадіжки, а в листопаді 2023 року в обмін на амністію підписав контракт з Міноборони росії. У російській армії його призначили стрільцем штурмового загону «Шторм-V» 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу рф.



6 січня 2024 року росіянин разом з іншими окупантами штурмував українські позиції в районі селища Приютне на Запоріжжі. Під час цього Курашов упритул розстріляв українського військового, який вийшов із бліндажа з піднятими руками після того, як витратив у бою весь боєкомплект.



Внаслідок трьох прицільних пострілів з автомата Калашникова українець загинув на місці. Того ж дня українські підрозділи вибили окупантів із зайнятих позицій, взяли в полон вцілілого Курашова та ще чотирьох його співслужбовців.



Суд визнав чоловіка винним у воєнному злочині (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) і призначили довічне позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27-річний російський окупантотримав вирок в українському суді за розстріл українського воїна, який здався в полон на Запорізькому напрямку. Росіянин проведе решту життя за ґратами.Про це повідомили в Національній поліції та Службі безпеки України, пише Громадське За даними слідства, Курашов раніше сидів у російській тюрмі за крадіжки, а в листопаді 2023 року в обмін на амністію підписав контракт з Міноборони росії. У російській армії його призначили стрільцем штурмового загону «Шторм-V» 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу рф.6 січня 2024 року росіянин разом з іншими окупантами штурмував українські позиції в районі селища Приютне на Запоріжжі. Під час цього Курашов упритул розстріляв українського військового, який вийшов із бліндажа з піднятими руками після того, як витратив у бою весь боєкомплект.Внаслідок трьох прицільних пострілів з автомата Калашникова українець загинув на місці. Того ж дня українські підрозділи вибили окупантів із зайнятих позицій, взяли в полон вцілілого Курашова та ще чотирьох його співслужбовців.Суд визнав чоловіка винним у воєнному злочині (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) і призначили довічне позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію