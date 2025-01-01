Волинянин став чемпіоном світу з джиу-джитсу
Сьогодні, 19:02
Волинянин Богдан Мочульський виборов золоту медаль на Чемпіонаті світу з джиу-джитсу.
Про це 6 листопада повідомили у міському департаменті молоді та спорту, пише Суспільне.
Богдан Мочульський змагався у ваговій категорії до 62 кг. Чемпіонат світу з джиу-джитсу відбувся у Бангкоку.
Це вже четвертий світовий титул у кар’єрі Богдана Мочульського.
Довідково: Богдан Мочульський є заслуженим майстром спорту України та нагороджений орденами "За заслуги" III та II ступенів. За час спортивної кар’єри ставав неодноразовим переможцем чемпіонатів Світу та Європи з вказаного виду бойового мистецтва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 6 листопада повідомили у міському департаменті молоді та спорту, пише Суспільне.
Богдан Мочульський змагався у ваговій категорії до 62 кг. Чемпіонат світу з джиу-джитсу відбувся у Бангкоку.
Це вже четвертий світовий титул у кар’єрі Богдана Мочульського.
Довідково: Богдан Мочульський є заслуженим майстром спорту України та нагороджений орденами "За заслуги" III та II ступенів. За час спортивної кар’єри ставав неодноразовим переможцем чемпіонатів Світу та Європи з вказаного виду бойового мистецтва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Солярії Києва: де отримати найкращу засмагу
Сьогодні, 19:21
Волинянин став чемпіоном світу з джиу-джитсу
Сьогодні, 19:02
В Україні вперше засудили до довічного росіянина, який розстріляв українського військовополоненого
Сьогодні, 18:08