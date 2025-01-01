Волинянин став чемпіоном світу з джиу-джитсу

Волинянин Богдан Мочульський виборов золоту медаль на Чемпіонаті світу з джиу-джитсу.

Про це 6 листопада повідомили у міському департаменті молоді та спорту, пише Суспільне.

Богдан Мочульський змагався у ваговій категорії до 62 кг. Чемпіонат світу з джиу-джитсу відбувся у Бангкоку.

Це вже четвертий світовий титул у кар’єрі Богдана Мочульського.

Довідково: Богдан Мочульський є заслуженим майстром спорту України та нагороджений орденами "За заслуги" III та II ступенів. За час спортивної кар’єри ставав неодноразовим переможцем чемпіонатів Світу та Європи з вказаного виду бойового мистецтва.

