Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 7 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла.
