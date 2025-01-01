Волинський університет отримав відзнаку від Олени Зеленської

Сьогодні Луцький національний технічний університет став одним із п’яти закладів вищої освіти України, які отримали почесну відзнаку від Першої леді Україниза активне впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».Під час офіційного заходу перша леді України Олена Зеленська вручила нагороду ректору ЛНТУ, - йдеться на сайті університету.«Програма ментального здоров’я, яку ми впроваджуємо в ЛНТУ, — це насамперед про людей. Про те, щоб кожен — незалежно від віку, статусу, досвіду чи пережитих травм — мав право на підтримку, і знав, що не залишиться зі своїми почуттями наодинці. Для нас принципово важливо, що ця програма існує не на папері, а працює по-справжньому: через діяльність Центру медіації та психології, через живі зустрічі й тренінги, через системну підтримку ветеранів, через розмови, які поступово змінюють ставлення до емоцій, втоми, болю та потреби звертатися по допомогу. Я вдячна всій команді університету за те, що ми долучилися до державної ініціативи і наповнили її реальним змістом і людською цінністю. І те, що сьогодні ЛНТУ визнано серед п’яти університетів України за найкраще впровадження програми, — означає лише одне: ми рухаємось правильним шляхом, і ця робота має продовження», — наголосила ректор Ірина Вахович.У ЛНТУ впровадження програми «Ти як?» тісно поєднане з діяльністю Центру медіації та психології університету, який проводить індивідуальні та групові консультації, тренінги, а також створює безпечний простір для молоді, ветеранів, працівників і всіх, хто потребує фахової підтримки. Саме завдяки цьому центру програма стала частиною реальної зміни культури спілкування й турботи в університеті.Окремі слова подяки ректор висловила керівниці Центру медіації та психології ЛНТУяка координує роботу центру, впровадження програми та розвиток освітніх і терапевтичних ініціатив.Ще одним важливим компонентом роботи ЛНТУ, що відповідає цінностям програми «Ти як?», є впровадження системної ветеранської політики через «LNTU VETERAN HUB”. Університет працює над налагодженням комунікації між студентами та ветеранами, проводить зустрічі, освітні заходи, підтримує військовослужбовців, організовує візити у шпиталі, а також створює умови для навчання та адаптації військових, які повертаються до цивільного життя.Луцький національний технічний університет пишається відзнакою та дякує всім, хто долучається до розвитку середовища, де підтримка, людяність і відповідальність — частина щоденної взаємодії.Форум організовано Координаційним центром з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України та Всесвітньою організацією охорони здоров’я у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?», за підтримки Нідерландів, Канади та Франції.Спеціальний захід «Сила вдячності» пройшов за підтримки ПриватБанку – учасника спільноти «Бізнес без бар'єрів».Всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?» – ініціатива першої леді Олени Зеленської, спрямована на розбудову якісної системи надання послуг у сфері ментального здоров'я та розвиток культури піклування про ментальне здоров'я. Супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я здійснює Координаційний центр з психічного здоров’я КМУ за експертної підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.