На Волині введуть обмеження потужності електроенергії

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі – завтра, 7 листопада, на території Волинської області буде застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж по території України. НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається.

ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки погодинного відключення по районам обслуговування філій Товариства. Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

Інформацію щодо черг можна переглянути на сайті ПрАТ "Волиньобленерго".

