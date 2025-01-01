В Україні День Десантно-штурмових військ відтепер відзначатимуть 8 листопада

В Україні День Десантно-штурмових військ Збройних сил України відтепер відзначатимуть 8 листопада.Про це повідомили на сторінці Десантно-штурмових військ ЗСУ."Маємо честь повідомити, що відтепер наше свято 8 листопада — як і має бути за Новоюліанським календарем. Відповідний указ президента України Володимир Зеленського № 817/2025 від 4 листопада", - йдеться у дописі на сторінці ДШВ.8 листопада, Свято всіх ангелів Божих на чолі з Архангелом Михаїлом, невипадково є Днем ДШВ ЗСУ. Святий Михаїл — старший воєначальник небесного воїнства і покровитель військових на землі. За церковними переказами, саме він очолив усіх добрих ангелів, щоб боротися з силами, які повстали проти Бога, і переміг їх."Ми ж — продовжуємо боротьбу з уособленим злом, і даємо йому відсіч по всій лінії фронту: від Сумщини до Донеччини, від Донеччини до Запоріжжя і Херсонщини. Ми першими приймаємо бій і першими звільняємо українські землі. Успішно виконуємо найважчі із задач, гартуємося в них і гуртуємося разом зі своїми. Найкраще вітання до свята — підтримка війська. І рішення бути частиною тих, завдяки кому Україна відбувається тут і тепер", - йдеться у дописі.