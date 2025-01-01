7 листопада на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкує відома волинська співачка(на фото).Також особисте свято 7 листопада у журналістаІменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають: Федір, Олександр, Олексій, Афанасій, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Єлизавета, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян.ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, злагоди у родині, натхнення та професійних успіхів.7 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом в закладах освіти. Припадає на перший четвер листопада. Започаткований ЮНЕСКО. Мета цього дня – привернути увагу до проблем насильства та булінгу серед дітей та молоді в освітніх закладах і сприяти створенню безпечних умов навчання, де панує повага, підтримка та довіра. Основна тема цього дня – об'єднання зусиль суспільства, педагогів, батьків та учнів, аби зупинити насильство, фізичний, вербальний та емоційний булінг, а також кібербулінг. ЮНЕСКО підкреслює, що насильство та булінг у школах можуть мати руйнівні наслідки для емоційного, психічного та соціального розвитку дітей і підлітків, впливаючи на їх успішність, самооцінку та довготривале благополуччя.Також 7 листопада Всесвітній день відповідального туризму. Цей день засновано з метою підвищення обізнаності про важливість відповідального підходу до туризму, який враховує екологічні, культурні та соціальні аспекти. Ініціативу започаткувала Міжнародна коаліція відповідального туризму (International Coalition of Responsible Tourism) для привернення уваги до позитивного впливу, який може мати відповідальний туризм як на природні, так і на культурні ресурси.