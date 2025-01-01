Українські безпілотники зупинили роботу нафтопереробного заводу «Лукойла»





Про це повідомляє



Джерела повідомили агентству, що внаслідок дронової атаки пошкоджено основну переробну установку CDU-5 потужністю 9 100 метричних тонн (66 700 барелів) на добу і гідрокрекінг потужністю 11 000 тонн.



"Завод зупинено. CDU-5 загорілася, гідрокрекінг зазнав певних пошкоджень", - сказало одне з джерел.



Запит Reuters до "Лукойла" щодо отримання коментаря з цього приводу залишився без відповіді.



Минулого року Волгоградський НПЗ переробив 13,7 млн тонн нафти - це 5,1% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.



Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.



Ця атака безпілотників на Волгоградський НПЗ стала щонайменше третьою за останні три місяці. Попередні відбулися 14 та 19 серпня.



Удари по НПЗ Росії

Нагадаємо, нещодавно одразу два нафтопереробних заводи - нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ, зупинили свою роботу після атаки дронів.



Перед цим Сили оборони України атакували Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. Зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі нафтопереробних установок.



Зазначимо, раніше голова СБУ Василь Малюк заявив, що Україна завдала вже 160 ударів по НПЗ та інших об'єктах у глибині Росії.



Він розповів, що лише у вересні-жовтні було уражено низку ключових НПЗ, що призвело до падіння нафтовидобутку на 90% та дефіциту пального понад 20%.

