На Волині нагороди загиблих Героїв отримали їхні діти. ФОТО

На Волині нагороди загиблих Героїв отримали їхні діти. ФОТО
У Берестечківській громаді відбулося урочисте вручення державних нагород полеглим Захисникам України.

Про це повідомляють у Волинському ТЦК та СП.

Відзнаки рідним Героїв передав офіцер цивільно-військового співробітництва Перший відділ Луцького РТЦК та СП капітан Дмитро Кравчук.

Відповідно до Указів Президента України №351 від 26 травня 2025 року та №609 від 22 серпня 2025 року, за особисту мужність, проявлену при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, і самовіддане служіння Українському народові орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено Олександра Всеволодовича Твердохліба та Олександра Володимировича Старостіна.
На Волині нагороди загиблих Героїв отримали їхні діти. ФОТО

Нагороди з рук військових отримали діти Героїв — донька Олександра Твердохліба, Ангеліна, та син Олександра Старостіна, Павло.
На Волині нагороди загиблих Героїв отримали їхні діти. ФОТО
На Волині нагороди загиблих Героїв отримали їхні діти. ФОТО
На Волині нагороди загиблих Героїв отримали їхні діти. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Берестечко, нагороди, війна, Герої
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині нагороди загиблих Героїв отримали їхні діти. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Понад 1000 волинян віком 60+ знайшли роботу
Сьогодні, 05:27
Українські безпілотники зупинили роботу нафтопереробного заводу «Лукойла»
Сьогодні, 03:32
На Волині у нацпарку знайшли пастки браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 01:15
7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа
відео
1/8