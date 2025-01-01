На Волині нагороди загиблих Героїв отримали їхні діти. ФОТО
Сьогодні, 07:32
У Берестечківській громаді відбулося урочисте вручення державних нагород полеглим Захисникам України.
Про це повідомляють у Волинському ТЦК та СП.
Відзнаки рідним Героїв передав офіцер цивільно-військового співробітництва Перший відділ Луцького РТЦК та СП капітан Дмитро Кравчук.
Відповідно до Указів Президента України №351 від 26 травня 2025 року та №609 від 22 серпня 2025 року, за особисту мужність, проявлену при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, і самовіддане служіння Українському народові орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено Олександра Всеволодовича Твердохліба та Олександра Володимировича Старостіна.
Нагороди з рук військових отримали діти Героїв — донька Олександра Твердохліба, Ангеліна, та син Олександра Старостіна, Павло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинському ТЦК та СП.
Відзнаки рідним Героїв передав офіцер цивільно-військового співробітництва Перший відділ Луцького РТЦК та СП капітан Дмитро Кравчук.
Відповідно до Указів Президента України №351 від 26 травня 2025 року та №609 від 22 серпня 2025 року, за особисту мужність, проявлену при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, і самовіддане служіння Українському народові орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено Олександра Всеволодовича Твердохліба та Олександра Володимировича Старостіна.
Нагороди з рук військових отримали діти Героїв — донька Олександра Твердохліба, Ангеліна, та син Олександра Старостіна, Павло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині нагороди загиблих Героїв отримали їхні діти. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Понад 1000 волинян віком 60+ знайшли роботу
Сьогодні, 05:27
На Волині у нацпарку знайшли пастки браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 01:15
7 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00