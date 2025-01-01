На Волині нагороди загиблих Героїв отримали їхні діти. ФОТО





Про це повідомляють у Волинському ТЦК та СП.



Відзнаки рідним Героїв передав офіцер цивільно-військового співробітництва Перший відділ Луцького РТЦК та СП капітан Дмитро Кравчук.



Відповідно до Указів Президента України №351 від 26 травня 2025 року та №609 від 22 серпня 2025 року, за особисту мужність, проявлену при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, і самовіддане служіння Українському народові орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено Олександра Всеволодовича Твердохліба та Олександра Володимировича Старостіна.



Нагороди з рук військових отримали діти Героїв — донька Олександра Твердохліба, Ангеліна, та син Олександра Старостіна, Павло.

