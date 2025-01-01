Десятки тонн: що роблять із опалим листям у Луцьку

Десятки тонн: що роблять із опалим листям у Луцьку
У Луцькій громаді опале листя прибирають працівники комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс", місцеві житлово-комунальні підприємства та дві приватні організації.

Про це розповів начальник відділу санітарного прибирання "Луцькспецкомунтрансу" Дмитро Спасюк, пише Суспільне.

Найбільша проблема — з кадрами

Ярослав Ралець 40 років працює двірником. Каже: листопад: найбільш "гарячий" місяць. Чоловік прибирає вулицю Потебні. З неї вже вивезли орієнтовно 10 тонн опалого листя.

"Все почало разом летіти: і липа, і клен, і каштани. Ми просто не встигаємо, — розповідає двірник. — Замітаємо тротуари, а потім вже газони прибираємо. Як дощ, то взагалі не возимо, бо листя прилипає".
Десятки тонн: що роблять із опалим листям у Луцьку

Працівники житлово-комунального підприємства №2 протягом листопада мають прибрати від опалого листя прибудинкові території 150 багатоповерхових будинків. Нині дев’ять двірників та водій вантажать листя, яке завезуть на сміттєвий полігон, говорить директор Микола Романюк.
Десятки тонн: що роблять із опалим листям у Луцьку

"Зараз це робимо бригадою, бо одиницями людей важко. Вже листя підмокло, але погода дозволяє, — каже директор ЖКП №2. — Я думаю, що наступного тижня ми завершимо вивезення листя. Скарги мешканців завжди є, що не прибирається. На сьогодні все це роблять пенсіонери. Бо найбільша проблема, яка є, — це кадри".
Десятки тонн: що роблять із опалим листям у Луцьку

Зі слів директора ЖКП №2 Миколи Романюка, за одну вантажну машину відходів на сміттєвому полігоні потрібно оплатити 660 гривень. За вивіз опалого листя з мікрорайону ЛПЗ станом на 6 листопада витратили понад 6 тисяч гривень.

Навіщо опале листя вивозять на міське кладовище

Житлово-комунальне підприємство №7 листя вивозить на міське кладовище у селі Гаразджа. Це безплатно, каже директор комунального підприємства "Луцькспецкомбінат" Василь Цетнар. З його слів, протягом листопада комунальники планують засипати 25 соток землі, відведеної для поховань узимку.
Десятки тонн: що роблять із опалим листям у Луцьку

"Буде два засипаних сектори для того, щоб можна було зимою нормально хоронити й копати. Тому що, якщо земля замерзає, то її довбати потім тяжко. Якщо на нових секторах ми копаємо трактором, листя утепляє землю, і в нас тоді немає проблем викопати ями", — говорить Василь Цетнар.
Десятки тонн: що роблять із опалим листям у Луцьку

Мешканці приватних будинків Луцької громади опале листя компостують або розкидають по городі, говорить лучанка Галина.

"Я в основному горіхове листя тільки сюди на город кидаю. А все інше на перекомпост", — каже жінка.
Десятки тонн: що роблять із опалим листям у Луцьку

Опале листя заборонено спалювати

Кандидат географічних наук Володимир Радзій каже: опале листя не потрібно збирати у лісопаркових зонах, бо це місце проживання та харчування живих організмів. В приватних обійстях листя можна компостувати, використовувати як мульчу для дерев або добриво для ґрунту.
Десятки тонн: що роблять із опалим листям у Луцьку

"Листя для потреб присадибної ділянки можна використовувати при умові, якщо це листя зібрано на власній ділянці та з-під дерев, що не зазнали ушкодження. Якщо ми бачимо, що листя уражено хворобами, то його варто видаляти й компостувати", — говорить Володимир Радзій.
Десятки тонн: що роблять із опалим листям у Луцьку

Зі слів еколога Володимира Радзія, спалювати опале листя заборонено Законом України. Як розповів телефоном виконувач обов’язків речника обласного управління ДСНС Олександр Шумик, від початку осені на Волині не було зафіксовано жодного випадку спалювання сухого листя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: екологія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський пообіцяв збільшити фінансування бригад на «першій лінії»
Сьогодні, 09:15
Десятки тонн: що роблять із опалим листям у Луцьку
Сьогодні, 09:01
На Волині школяр напився під час повітряної тривоги
Сьогодні, 08:26
На Волині нагороди загиблих Героїв отримали їхні діти. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Понад 1000 волинян віком 60+ знайшли роботу
Сьогодні, 05:27
Медіа
відео
1/8