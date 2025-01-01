Десятки тонн: що роблять із опалим листям у Луцьку





Про це розповів начальник відділу санітарного прибирання "Луцькспецкомунтрансу" Дмитро Спасюк, пише



Найбільша проблема — з кадрами



Ярослав Ралець 40 років працює двірником. Каже: листопад: найбільш "гарячий" місяць. Чоловік прибирає вулицю Потебні. З неї вже вивезли орієнтовно 10 тонн опалого листя.



"Все почало разом летіти: і липа, і клен, і каштани. Ми просто не встигаємо, — розповідає двірник. — Замітаємо тротуари, а потім вже газони прибираємо. Як дощ, то взагалі не возимо, бо листя прилипає".



Працівники житлово-комунального підприємства №2 протягом листопада мають прибрати від опалого листя прибудинкові території 150 багатоповерхових будинків. Нині дев’ять двірників та водій вантажать листя, яке завезуть на сміттєвий полігон, говорить директор Микола Романюк.



"Зараз це робимо бригадою, бо одиницями людей важко. Вже листя підмокло, але погода дозволяє, — каже директор ЖКП №2. — Я думаю, що наступного тижня ми завершимо вивезення листя. Скарги мешканців завжди є, що не прибирається. На сьогодні все це роблять пенсіонери. Бо найбільша проблема, яка є, — це кадри".



Зі слів директора ЖКП №2 Миколи Романюка, за одну вантажну машину відходів на сміттєвому полігоні потрібно оплатити 660 гривень. За вивіз опалого листя з мікрорайону ЛПЗ станом на 6 листопада витратили понад 6 тисяч гривень.



Навіщо опале листя вивозять на міське кладовище



Житлово-комунальне підприємство №7 листя вивозить на міське кладовище у селі Гаразджа. Це безплатно, каже директор комунального підприємства "Луцькспецкомбінат" Василь Цетнар. З його слів, протягом листопада комунальники планують засипати 25 соток землі, відведеної для поховань узимку.



"Буде два засипаних сектори для того, щоб можна було зимою нормально хоронити й копати. Тому що, якщо земля замерзає, то її довбати потім тяжко. Якщо на нових секторах ми копаємо трактором, листя утепляє землю, і в нас тоді немає проблем викопати ями", — говорить Василь Цетнар.



Мешканці приватних будинків Луцької громади опале листя компостують або розкидають по городі, говорить лучанка Галина.



"Я в основному горіхове листя тільки сюди на город кидаю. А все інше на перекомпост", — каже жінка.



Опале листя заборонено спалювати



Кандидат географічних наук Володимир Радзій каже: опале листя не потрібно збирати у лісопаркових зонах, бо це місце проживання та харчування живих організмів. В приватних обійстях листя можна компостувати, використовувати як мульчу для дерев або добриво для ґрунту.



"Листя для потреб присадибної ділянки можна використовувати при умові, якщо це листя зібрано на власній ділянці та з-під дерев, що не зазнали ушкодження. Якщо ми бачимо, що листя уражено хворобами, то його варто видаляти й компостувати", — говорить Володимир Радзій.



Зі слів еколога Володимира Радзія, спалювати опале листя заборонено Законом України. Як розповів телефоном виконувач обов’язків речника обласного управління ДСНС Олександр Шумик, від початку осені на Волині не було зафіксовано жодного випадку спалювання сухого листя.







