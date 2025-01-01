Зеленський пообіцяв збільшити фінансування бригад на «першій лінії»





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



Зеленський зазначив, що за підсумками його візиту на Донеччину та Дніпропетровщину ведеться підготовка Ставки та інших форматів засідань за участі військових.



"Були питання від бригад щодо рішень, які працюють, на жаль, не повністю. Були також і відгуки комбатів щодо постачання зброї, програм підтримки", - сказав він.



Зеленський пообіцяв, що держава збільшить фінансування для корпусів та бригад, які перебувають на першій лінії фронту та найбільше беруть участі у боях на гарячих напрямках.



Також чиновники повинні збільшити можливості військових купляти все, що потрібно їм для ведення бойових дій - зокрема техніку, обладнання та компоненти. Окремо буде вирішуватися питання щодо списання втраченого майна.



"Ми все маємо врегулювати. Говорили детально й про нову контрактну основу служби в нашій армії - все це опрацьовується, і повинні бути чіткі деталі для наших воїнів", - додав президент.



Візит Зеленського та ситуація під Покровськом



Нагадаємо, що 4 листопада Зеленський приїхав на Донеччину, де тривають дуже важкі бої з окупантами. Зокрема президент відвідав позиції на Добропільському напрямку, де зустрівся з бійцями 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".



Зараз на Донеччині тривають важкі бої за Покровськ. Генеральний штаб України 5 листопада спростував "оточення Покровська", про що заявляють російські пропагандисти. Українські Сили оборони продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації.



Втім, ситуація залишається складною: росіяни вже перебувають у місті, хоча їх звідти активно вибивають. Задіяно багато різних підрозділів, роботу яких потрібно синхронізувати.

