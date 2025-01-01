Справи Майдану: уже понад 100 обвинувачених уникли відповідальності, - ОГП
Сьогодні, 09:43
Суди звільнили від кримінальної відповідальності вже 103 обвинувачених у злочинах проти учасників Революції гідності. Провадження проти них закрили, бо спливли строки давності.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит hromadske.
Серед звільнених від відповідальності — 4 високопосадовці, 86 правоохоронців (з яких 10 — слідчі), 3 прокурори, 4 службовців та 6 цивільних. Їм вдалось уникнути кримінальної відповідальності, адже строки давності розгляду справ щодо особливо тяжких злочинів становлять десять років.
В ОГП прозвітували, що загалом у справах Майдану було повідомлено про підозру 578 людям, серед яких 51 високопосадовець, 324 правоохоронці, 33 суддів, 26 прокурорів та 102 цивільних.
З обвинувальних актів щодо понад 500 людей, скерованих до суду, законної сили набрали вироки лиш стосовно 71 людини.
Серед них 10 засуджені заочно, і лиш 12 — (3 колишні правоохоронці та 9 цивільних) засуджені до позбавлення волі з реальним відбуванням покарання.
Окрім того, за даними ОГП, у розшуку перебувають понад 70 правоохоронців і високопосадовців, які переховуються на території росії і тимчасово окупованих територіях України.
Нагадаємо, за майже 12 років із початку Євромайдану жоден суддя, який незаконно судив учасників Майдану, і жоден прокурор, який готував їм обвинувачення, так і не понесли відповідальності.
«Справи Майдану»
Усі злочини, скоєні під час Революції гідності, умовно об'єднані в одну велику «справу Майдану». Головні епізоди «справи Майдану» стосуються розгону студентів у ніч проти 30 листопада 2013-го, незаконних дій силовиків під час акцій протесту 1 грудня та спроби розігнати Майдан у ніч проти 11 грудня, а також убивств активістів протягом січня-лютого 2014 року.
