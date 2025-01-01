У Луцьку на Львівській знайшли тіло чоловіка

У Луцьку на Львівській знайшли тіло чоловіка
У Луцьку на вулиці Львівській знайшли тіло чоловіка без ознак життя.

Про це Район.Луцьк повідомили в поліції.

За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі не знайшли. Ймовірно, смерть наступила з природніх причин. Однак, остаточно причини смерті встановлять після проведення судово-медичної експертизи.

В поліції також не повідомили вік чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, чоловік, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відсьогодні вулицею Клімчука у Луцьку їздитимуть маршрутки та тролейбуси
Сьогодні, 10:28
На Волині затримали бойовика «днр», який хотів утекти до ЄС
Сьогодні, 10:13
У Луцьку на Львівській знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 10:00
Справи Майдану: уже понад 100 обвинувачених уникли відповідальності, - ОГП
Сьогодні, 09:43
Зеленський пообіцяв збільшити фінансування бригад на «першій лінії»
Сьогодні, 09:15
Медіа
відео
1/8