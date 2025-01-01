У Луцьку на Львівській знайшли тіло чоловіка





Про це



За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі не знайшли. Ймовірно, смерть наступила з природніх причин. Однак, остаточно причини смерті встановлять після проведення судово-медичної експертизи.



В поліції також не повідомили вік чоловіка.

