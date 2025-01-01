На Волині школяр напився під час повітряної тривоги





Про це йдеться у постанові суду від 4 листопада, передає

Інцидент стався 22 жовтня. Під час оголошення повітряної тривоги на Волині та шкільної перерви у Ясенівському ліцеї, малолітній син громадянки залишив навчальний заклад. Хлопець пішов за місцем свого проживання, де вжив домашні алкогольні напої.



Повернувшись до ліцею, через надмірне споживання алкоголю, він відчув різке погіршення стану здоров'я. Пізніше медики встановили школяру діагноз: алкогольна інтоксикація.



На судовому засіданні матір свою вину повністю визнала, щиро розкаялася та зобов'язалася приділяти більше уваги вихованню сина.



Врахувавши характер правопорушення, особу порушниці та обставину, що пом'якшує відповідальність – щире каяття, суддя ухвалив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу (ухилення від виконання батьківських обов'язків) та призначити адміністративне стягнення у виді попередження. Також вона має сплатити судовий збір у розмірі 605 гривень.

Рожищенський районний суд визнав винною місцеву жительку у невиконанні батьківських обов'язків після того, як її малолітній син під час шкільної перерви й повітряної тривоги вживав алкоголь та отримав діагноз «алкогольна інтоксикація».

