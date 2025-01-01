Понад 1000 волинян віком 60+ знайшли роботу





Про це повідомляє Ганну Архипчук.



З її слів, роботу знайшли 1014 мешканців Волині, з яких 692 жінки та 322 чоловіка.



На які посади працевлаштувалися волиняни, старші 60 років:

машиніст-кочегар, опалювач, оператор котельні – 404 людей;

прибиральник службових приміщень — 58;

водій — 55;

підсобний робітник — 41;

двірник — 32;

слюсарі різного профілю — 30;

сторож — 26;

сестра медична — 16;

продавець — 13;

бухгалтер — 9.



Найстаршим працевлаштованим жінкам — по 76 років, вони працюють прибиральницями службових приміщень у Ковелі та Луцьку. Найстаршому чоловіку – 78 років, він працює опалювачем, додала начальниця відділу рекрутингу Волинського обласного центру зайнятості Ганна Архипчук.

