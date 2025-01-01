Понад 1000 волинян віком 60+ знайшли роботу
Сьогодні, 05:27
Від початку року 1260 мешканців Волині віком від 60 років шукали роботу через обласний центр зайнятості. Понад тисячу пенсіонерів працевлаштували.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на начальницю відділу рекрутингу Волинського обласного центру зайнятості Ганну Архипчук.
З її слів, роботу знайшли 1014 мешканців Волині, з яких 692 жінки та 322 чоловіка.
На які посади працевлаштувалися волиняни, старші 60 років:
машиніст-кочегар, опалювач, оператор котельні – 404 людей;
прибиральник службових приміщень — 58;
водій — 55;
підсобний робітник — 41;
двірник — 32;
слюсарі різного профілю — 30;
сторож — 26;
сестра медична — 16;
продавець — 13;
бухгалтер — 9.
Найстаршим працевлаштованим жінкам — по 76 років, вони працюють прибиральницями службових приміщень у Ковелі та Луцьку. Найстаршому чоловіку – 78 років, він працює опалювачем, додала начальниця відділу рекрутингу Волинського обласного центру зайнятості Ганна Архипчук.
Коментарі 1
Цілковита брехня. Знаю про що кажу. Стояв на біржі. Толком нічого не запропонували за 4 місяці. Роботу знайшов сам через знайомих, а коли прийшов зніматися з біржі,то як накинулися всі гуртом. Давай направлення відмічене,ми не можемо так просто тебе зняти ну й т.д і т.п. А яка ж ваша заслуга тут? І сусід мій те ж саме розказував. А це виявляється вони так великі премії собі заробляють. Якби добре опитали тих людей,то там точно процентів 90 самі знайшли собі роботу. Ганьба.
