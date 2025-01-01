На Волині у нацпарку знайшли пастки браконьєрів. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці нацпарку.



При проведенні патрулювання природних екосистем працівниками держохорони Ветлівського відділення в урочищі Барщина виявлено дві пастки на куницю.



Знаряддя браконьєрського лову знищені на місці, про що складено відповідний акт.



