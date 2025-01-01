«Фактично немає»: на Волині закінчуються вакцини від грипу





Про ситуацію з вакцинацією розповіли Сергій Бранюк та заступниця генерального директора з дослідження біологічних факторів Волинського центру контролю та профілактики хвороб Ірина Єнжієвська.



«Наразі вакцини в області фактично немає»



Як пояснив лікар Сергій Бранюк, вакцини від грипу були, але в країну завезли невелику партію, і зараз вони фактично всі вичерпані. Нову поставку очікують протягом найближчого місяця – усе залежить від централізованого погодження дозвільних документів.



За його словами, попит на вакцину традиційно високий, тож у деяких клініках залишилися лише поодинокі дози.



«У нашому закладі вакцини вже немає. Якщо й трапляються, то лише одиничні. В середньому ціна коливається в межах 400–600 гривень, залежно від виробника і медзакладу», – зазначає лікар.



Як діяти, якщо вакцина з’явиться



Сергій Бранюк радить у разі появи вакцини насамперед звертатися до свого сімейного лікаря або адміністрації медичного закладу й уточнити наявність препарату.



«Якщо йдеться про комунальні медичні установи, то процедура передбачає явку до лікаря, отримання рецепта, придбання вакцини в аптеці й доставку її до медзакладу з дотриманням холодового ланцюга. Там і проводять щеплення внутрішньом’язово», – пояснює фахівець.



У приватних клініках, додає він, процедура може бути спрощеною – вакцина часто є в наявності без потреби самостійного придбання.



20 тисяч доз від ЮНІСЕФ: як вакцинують медиків



За словами Ірини Єнжієвської, грип є одним із найнебезпечніших респіраторних захворювань, що часто спричиняє ускладнення, а іноді – й летальні випадки.



«Медичні працівники – у групі професійного ризику, тому для них вакцинація від грипу особливо рекомендована», – наголошує вона.



Цьогоріч ЮНІСЕФ доставив в Україну приблизно 20 тисяч доз вакцини проти грипу. Їх розподілили між усіма областями для безоплатних щеплень медичного персоналу.



«Наша область отримала 600 доз вакцини для імунізації працівників медзакладів. Вакцина вже розподілена й доставлена у лікарні», – зазначила Ірина Єнжієвська.



Кому ще рекомендовані щеплення



Фахівчиня підкреслює, що вакцинація потрібна не лише медикам: «Окрім працівників лікарень, щеплення рекомендоване тим, хто працює в місцях масового скупчення людей – вчителям, правоохоронцям, працівникам сфери послуг, а також людям із медичними ризиками: вагітним, дітям до п’яти років, пацієнтам із хронічними захворюваннями та людям старше 60 років».



Єнжієвська додає, що навіть зараз – у розпал сезону – щеплення буде ефективним. «Імунітет ще встигне сформуватися. Вакцинуватися можна протягом усього епідемічного сезону», – підкреслює вона.



На її думку, вакцинація – це не лише про особистий захист.



«Коли більшість людей у громаді щеплені, вірус має менше шансів поширюватися. Ми захищаємо не лише себе, а й тих, хто не може бути вакцинованим. Це прояв відповідальності та поваги до життя», – наголосила експертка.

