«Укрзалізниця» скасувала рейс, який з’єднував Волинь із Карпатами





Про це пише



До Рахова потяги із Ковеля не курсують. Немає в продажу і квитків до Ворохти. Рейс відмінили через недостатню кількість пасажирів на цьому напрямку, повідомили misto.media на гарячій лінії АТ «Укрзалізниця».



Зараз з Ковеля курсують поїзди до Львова та Ужгорода, кажуть в установі.



Нагадаємо, рейс з Волині до Рахова з’явився в грудні минулого року. Це був не повноцінний потяг, а причіпні вагони.



З Ковеля вагони приєднували до поїзда № 368 «Ковель — Ужгород» до Львова, а зі Львова — до поїзда № 134 «Київ — Рахів».



Попри те, що вагони були причіпними і потребували деякого часу та праці, це на комфорт пасажирів не впливало, зазначив депутат облради, голова ГО «Інфраструктурний клуб» Іван Мирка.



misto.media скерувало запит до «Укрзалізниці» щодо деталей скасування потяга до Карпат з Волині. Про відповідь повідомимо читачам згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! АТ «Укрзалізниця» скасувала рейс «Ковель — Рахів», який з’єднував Волинь із Карпатами.Про це пише misto.media До Рахова потяги із Ковеля не курсують. Немає в продажу і квитків до Ворохти. Рейс відмінили через недостатню кількість пасажирів на цьому напрямку, повідомили misto.media на гарячій лінії АТ «Укрзалізниця».Зараз з Ковеля курсують поїзди до Львова та Ужгорода, кажуть в установі.Нагадаємо, рейс з Волині до Рахова з’явився в грудні минулого року. Це був не повноцінний потяг, а причіпні вагони.З Ковеля вагони приєднували до поїзда № 368 «Ковель — Ужгород» до Львова, а зі Львова — до поїзда № 134 «Київ — Рахів».Попри те, що вагони були причіпними і потребували деякого часу та праці, це на комфорт пасажирів не впливало, зазначив депутат облради, голова ГО «Інфраструктурний клуб» Іван Мирка.misto.media скерувало запит до «Укрзалізниці» щодо деталей скасування потяга до Карпат з Волині. Про відповідь повідомимо читачам згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію