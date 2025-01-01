«Укрзалізниця» скасувала рейс, який з’єднував Волинь із Карпатами

«Укрзалізниця» скасувала рейс, який з’єднував Волинь із Карпатами
АТ «Укрзалізниця» скасувала рейс «Ковель — Рахів», який з’єднував Волинь із Карпатами.

Про це пише misto.media.

До Рахова потяги із Ковеля не курсують. Немає в продажу і квитків до Ворохти. Рейс відмінили через недостатню кількість пасажирів на цьому напрямку, повідомили misto.media на гарячій лінії АТ «Укрзалізниця».

Зараз з Ковеля курсують поїзди до Львова та Ужгорода, кажуть в установі.

Нагадаємо, рейс з Волині до Рахова з’явився в грудні минулого року. Це був не повноцінний потяг, а причіпні вагони.

З Ковеля вагони приєднували до поїзда №  368 «Ковель — Ужгород» до Львова, а зі Львова — до поїзда №  134 «Київ — Рахів».

Попри те, що вагони були причіпними і потребували деякого часу та праці, це на комфорт пасажирів не впливало, зазначив депутат облради, голова ГО «Інфраструктурний клуб» Іван Мирка.

misto.media скерувало запит до «Укрзалізниці» щодо деталей скасування потяга до Карпат з Волині. Про відповідь повідомимо читачам згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: потяг, Карпати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Укрзалізниця» скасувала рейс, який з’єднував Волинь із Карпатами
Сьогодні, 16:10
Майже 2600 гірників під землею: РФ знеструмила шахти на Дніпропетровщині
Сьогодні, 15:44
Якою на Волині буде погода у листопаді і коли чекати сніг
Сьогодні, 15:03
На Волині підготували майже півтори тисячі місць для поселення переселенців
Сьогодні, 14:39
Здійснювала небезпечні маневри: у Луцьку вночі затримали п'яну жінку на самокаті
Сьогодні, 14:06
Медіа
відео
1/8