Росіяни вдарили по житловому масиві на Харківщині: 3 загиблих, 13 поранених

Росіяни вдарили по житловому масиві на Харківщині: 3 загиблих, 13 поранених
На Харківщині вже відомо про 3 загиблих та 13 постраждалих внаслідок ракетного удару окупантів по житловому кварталу Балаклії.

Про це у телеграмі інформує ДСНС.

Вночі росія завдала підступних ракетних ударів по мирному місту Балаклія.

Влучання ракет прийшлось в район щільної забудови житлового кварталу.

За попередніми даними, 3 особи загинуло, ще 13 постраждало, з них 4 дитини.

Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено 9-ти та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі.

Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріл, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Постачання почнеться у січні: що відомо про газову домовленість Греції та України
Сьогодні, 09:40
Волонтери на Волині вже три роки плетуть маскувальні сітки для армії
Сьогодні, 09:21
Росіяни вдарили по житловому масиві на Харківщині: 3 загиблих, 13 поранених
Сьогодні, 09:07
«До Білорусі 3,5 км»: як живуть люди в селах та хуторах в прикордонні Волині
Сьогодні, 09:04
Де у волинських містах діють курси з вивчення української мови
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8