Росіяни вдарили по житловому масиві на Харківщині: 3 загиблих, 13 поранених

ракетного удару окупантів по житловому кварталу Балаклії.



Про це у телеграмі інформує ДСНС.



Вночі росія завдала підступних ракетних ударів по мирному місту Балаклія.



Влучання ракет прийшлось в район щільної забудови житлового кварталу.



За попередніми даними, 3 особи загинуло, ще 13 постраждало, з них 4 дитини.



Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено 9-ти та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі.



Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.





