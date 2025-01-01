Росіяни вдарили по житловому масиві на Харківщині: 3 загиблих, 13 поранених
Сьогодні, 09:07
На Харківщині вже відомо про 3 загиблих та 13 постраждалих внаслідок ракетного удару окупантів по житловому кварталу Балаклії.
Про це у телеграмі інформує ДСНС.
Вночі росія завдала підступних ракетних ударів по мирному місту Балаклія.
Влучання ракет прийшлось в район щільної забудови житлового кварталу.
За попередніми даними, 3 особи загинуло, ще 13 постраждало, з них 4 дитини.
Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено 9-ти та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі.
Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі інформує ДСНС.
Вночі росія завдала підступних ракетних ударів по мирному місту Балаклія.
Влучання ракет прийшлось в район щільної забудови житлового кварталу.
За попередніми даними, 3 особи загинуло, ще 13 постраждало, з них 4 дитини.
Внаслідок атаки горіли приватний житловий будинок, балкони квартир багатоповерхівок та легкові автомобілі. Пошкоджено 9-ти та 5-поверхові житлові будинки, дитячий садок та легкові автомобілі.
Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни вдарили по житловому масиві на Харківщині: 3 загиблих, 13 поранених
Сьогодні, 09:07
Де у волинських містах діють курси з вивчення української мови
Сьогодні, 08:20