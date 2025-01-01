Де у волинських містах діють курси з вивчення української мови





Ковель: вимушена переселенка з Луганщини відновлює вивчення рідної мови



У Ковелі курси української мови діяли лише у 2022 році. Тоді для підтримки людей, які втекли від війни, у місті створили клуб спілкування та дозвілля з різними напрямками роботи.



«Це були різні формати — від психологічної підтримки до писанкарства і соломоплетіння. Охочі також вивчали рідну мову. Заняття проводила вчителька ліцею № 10 Катерина Макарук», — пригадує начальниця відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Ковельської міської ради Руслана Семерей.



Нині цей напрямок хочуть відновити. Із грудня 2025 року курси планує запустити вимушена переселенка з Луганщини Галина Адининська, яка раніше працювала вчителькою української мови та літератури. Цьогоріч вона переїхала до Ковеля та влаштувалася методисткою у публічну бібліотеку громади.



«Доки існує мова — доти існує народ. Дуже хочу займатися з людьми українською, аби тільки охочі приходили», — каже Галина Адининська.



Луцьк: систематична робота та плани на майбутнє



У Луцьку розмовні клуби з української мови на базі бібліотек діють із 2023 року. Зокрема, цього літа у бібліотеці № 4 організували освітній курс «Українська мова та місцеві традиції ».



Курс тривав у липні — вересні та зібрав близько 30 учасників, переважно вимушених переселенців. Теми занять охоплювали побутову лексику, культурні особливості Луцька, українські традиції, емоційний словник тощо.



«Мета — допомогти людям, які переїхали до нас, отримати базові мовні навички для щоденного життя й краще пізнати Луцьк та його традиції. Ми створювали атмосферу підтримки й взаєморозуміння», — розповіла керівниця публічної бібліотеки Луцької громади Марія Назаревич.



У 2023 році охочих вивчати українську було більше, однак і надалі в місті планують продовжувати такі ініціативи. Формат і графік занять на 2026 рік визначать у лютому.



Третій рік поспіль у бібліотеці-філії № 10 діє літературний клуб «Словесність», організований спільно з Університетом третього віку. Тут збираються люди, які цікавляться літературою, пишуть поезію й прозу, презентують власні книги. До клубу активно долучаються і вимушені переселенці.



Нововолинськ: українську вивчають і місцеві, і нові жителі громади



Курси української мови у Нововолинській публічній бібліотеці діють із 2024 року. Основний акцент — на розмовній практиці та знайомстві з українською класикою. Групи формують по 8–10 осіб.



«Є охочі не лише серед ВПО, а й серед місцевих жителів, які прагнуть вдосконалити свою українську. Оскільки маємо онлайн-формат, долучаються й люди з інших областей — нещодавно були учасники із Сумської та Чернігівської», — розповіла директорка бібліотеки Аліна Хмельницька.



Новий курс стартував нещодавно. Заняття відбуваються щоп’ятниці до кінця року. Щоб долучитися, потрібно зареєструватися онлайн.



Володимир: курсів немає через відсутність попиту



На початку повномасштабного вторгнення українську мову у Володимирі викладали на базі Центру професійного педагогічного розвитку та педагогічного коледжу.



Однак нині таких занять не організовують — через зменшення кількості ВПО, пояснюють у відділі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Володимирської міської ради.

